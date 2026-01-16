曾馨瑩7萬「收腰顯瘦羽絨服」找到了！昆凌、泰勒絲也在穿，被譽為「天王嫂」外套
年末假期，曾馨瑩在社群曬出與郭台銘一家前往新潟越後湯澤滑雪的溫馨畫面，其中最吸睛的莫過於她一身雪白系羽絨服穿搭，優雅又不失機能感，宛如雪地天使降臨。特別是她身上的羽絨外套，不只保暖度滿分，剪裁更是顯瘦到不行，完美詮釋「貴婦滑雪也要時髦」。這套造型來自德國高級品牌 BOGNER，以專業滑雪機能結合奢華設計聞名，本篇就帶你深入認識這個深受上流圈與老錢喜愛的經典品牌。
曾馨瑩近7萬羽絨服穿上身！收腰曲線超美
曾馨瑩此次滑雪行選擇的是 BOGNER 經典款 ELLYA 功能性繫帶滑雪羽絨服，一上身就能看出與一般雪衣的差別。象牙白色調在雪地中特別乾淨高級，完全不顯臃腫，關鍵就在於俐落的收腰設計與精準比例剪裁，直接拉出優雅曲線。立領加連帽設計在實用與造型之間取得完美平衡，搭配金色五金拉鍊與細節點綴，低調卻極有辨識度。
編輯特別注意到它的腰部繫帶設計，不僅能自由調整鬆緊，拍照時也能讓身形更立體，即使全白穿搭也完全不膨脹。曾馨瑩同款在官網上已經完售，不過根據同款不同色的售價是EU.1795，約NT.66,355。
BOGNER由德國滑雪奧運冠軍打造
BOGNER 創立於1932年，由德國滑雪奧運冠軍 Willy Bogner Sr. 與設計師 Maria Bogner 於慕尼黑創辦，是少數同時擁有專業運動背景與高端時尚基因的品牌。從滑雪服起家，BOGNER 將德國工藝的嚴謹精神，結合高性能機能面料與時尚輪廓，成功打造出兼顧實穿與奢華感的運動服裝。品牌長年深耕滑雪領域，不僅是德國奧運滑雪隊長達數十年的指定合作夥伴，更率先將高科技軟殼面料導入雪服設計，讓滑雪裝不再只是功能導向，而是能走進日常穿搭的高端單品。BOGNER 的定位，正是運動性能與上流審美的完美交集。
BOGNER經典單品：世界上第一件連體滑雪服
如果你也在關注SKIMS x THE NORTH FACE的連身滑雪服，那一定要知道，世界上第一件連體滑雪服正是由 BOGNER 打造。早在品牌創立初期，BOGNER 就以前瞻視角重新定義滑雪服輪廓，將連身設計帶入雪場，兼顧保暖、防風與活動靈活度。
品牌經典的 B 字拉鍊頭「B Zipper」至今仍被各大品牌爭相仿效，堪稱滑雪服設計史上的里程碑。加上雙層結構的 Schoeller 頂級軟殼面料，具備防水、透濕與高度耐用性，即使在極端氣候下也能保持舒適與俐落外型，在雪地裡也能很時尚。
Taylor Swift 、昆凌都愛穿「天王嫂」標配
BOGNER 為何能成為貴婦與老錢世代的共同選擇？關鍵就在於它精準拿捏低調奢華的平衡。每一件單品都不靠浮誇 Logo，而是以剪裁、材質與細節取勝，讓懂的人一眼就懂。從歐洲王室貴族到國際明星，像 Paris Hilton、Taylor Swift 都曾多次穿著 BOGNER 作為滑雪或私服造型，早已成為品味象徵。
對上流社會而言，BOGNER 不只是一件滑雪服，更代表一種生活態度：在極寒環境中依然維持優雅與從容。當在大家都在糾結，好看的羽絨衣不暖、機能的羽絨衣不時髦 ，BOGNER的單品可說是完美的滿足這兩個需求。
同場加映：郭台銘父女 Moncler 雪地穿搭亮點
不只曾馨瑩的白色羽絨服成為焦點，郭台銘與女兒的雪地造型同樣吸睛。郭台銘選穿 Moncler Bretagne連帽短身羽絨外套，要價約十萬元，以防潑水尼龍打造，繭形剪裁兼顧保暖與活動度，線條俐落、機能感滿分，是低調卻一看就很貴的老錢風代表。女兒則以 Moncler Grenoble Cluses Bomber很吸睛，黑粉配色結合塗鴉文字與大翻領設計，街頭感十足又不失精品質感，讓雪地穿搭瞬間年輕化，展現父女各自鮮明的時尚態度。
封面圖片來源：IG＠hsin_ying_tseng、hannah_quinlivan
