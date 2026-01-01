曾馨瑩IG分享滑雪照 郭台銘髮色近況曝光

▲鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩合照。（圖／截自Instagram帳號hsin_ying_tseng）

[NOWnews今日新聞] 鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩把握去年年末時光，與家人一同前往日本滑雪、旅行。曾馨瑩昨（31）日在Instagram發部影片，其中更包含多張和郭台銘一起合照，更是在鴻海科技日後，少數近照曝光。

曾馨瑩日前剛過51歲生日，在IG貼文表示，在2025的最後一週，能與家人一同旅行，分享笑聲與快樂，這樣的時光，格外珍貴。同時也祝福大家新年快樂！平安喜樂！！Happy New Year。曾馨瑩昨日發出的影片包含不少兩人合照，照片中依然可見郭台銘頭髮依舊仍舊銀白色，並未加工染髮。

另，郭台銘母親郭初永真11月6日過世後，較少公開露面；11月21日鴻海科技日時郭台銘雖現身舞台，但並未致詞，但董事長劉揚偉致詞時，特別感謝郭台銘的支持，並表達敬意。而曾馨瑩日前之前醫美活動時也說，郭台銘現在因為出於健康考量不再染髮，只要大家可以接受自己的樣子都很好。

另外，曾馨瑩日前雪地自拍身上的純白色連帽羽絨外套，隱隱露出logo，為德國滑雪精品品牌Bogner，一件要價約7萬元，加上修身雪褲約3萬元，整套行頭10萬元跑不掉。

