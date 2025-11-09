曾馨瑩po照悼念婆婆 還原「被指跑去慶生」真相

曾馨瑩po出與婆婆合照，難掩悲傷情緒。（翻攝曾馨瑩IG）

鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真11月6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲慟證實此事，不過一張慶生照，遭人質疑曾馨瑩在婆婆過世後還跑去慶生。對此，曾馨瑩不忍了親曝真相，該場朋友聚會是在11月4日，「我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生」。

關穎日前IG限時動態，被網友發現是替曾馨瑩慶生。現場名媛們齊現身，一起提前祝曾馨瑩51歲生日快樂，遭媒體指曾馨瑩在婆婆剛過世之際，還開心跑去過生日。

曾馨瑩出席由永齡基金會主辦的「永齡銘馨盃」決賽。

對此，曾馨瑩今凌晨發文，還原事實真相。她表示，該場朋友聚會是在 11月4日，事前自己也並不知道朋友們會替她慶生，媒體報導所謂「婆婆離世隔天我就去慶生」非事實。

廣告 廣告

曾馨瑩強調，婆婆是她非常敬重、感恩的長輩，「我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生」，特此再次鄭重說明。

強忍悲傷情緒 曾馨瑩：努力讓自己不落淚

事實上，曾馨瑩昨出席永齡基金會主辦的「永齡銘馨盃」決賽，強忍悲傷情緒致詞，談到婆婆一度哽咽，也感謝婆婆把她當作女兒一樣疼愛。

關穎表示，她們是在11月4日晚間前往「金豬食堂」慶生。（翻攝關穎IG）

曾馨瑩IG也寫下，婆婆過世後這幾天她心情都非常沉重，昨出席永齡銘馨盃慈善舞蹈決賽活動時，心中仍充滿思念與不捨，一方面不願把太多悲傷帶到現場，一方面又難以完全壓抑情緒，整天都在努力讓自己鎮定、不落淚；同時，她也感謝大家的關心。

關穎也還原慶生時間 「餐廳人員都可作證」

另，關穎同樣在限時動態澄清，表示她們是在11月4日晚間前往「金豬食堂」慶生，「餐廳的工作人員都可以作證喔」。

更多鏡週刊報導

現身「永齡銘馨盃」 曾馨瑩哽噎致詞「婆婆把我當作女兒一樣疼愛我！」

曾馨瑩帶著小女兒坐「永齡銘馨盃」搖滾區 感謝郭台銘與婆婆支持

外交一棒接一棒！蔡英文訪德演說 向世界表達台灣守護民主自由決心