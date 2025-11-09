曾馨瑩po照悼念婆婆 還原「被指跑去慶生」真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真11月6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲慟證實此事，不過一張慶生照，遭人質疑曾馨瑩在婆婆過世後還跑去慶生。對此，曾馨瑩不忍了親曝真相，該場朋友聚會是在11月4日，「我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生」。
關穎日前IG限時動態，被網友發現是替曾馨瑩慶生。現場名媛們齊現身，一起提前祝曾馨瑩51歲生日快樂，遭媒體指曾馨瑩在婆婆剛過世之際，還開心跑去過生日。
對此，曾馨瑩今凌晨發文，還原事實真相。她表示，該場朋友聚會是在 11月4日，事前自己也並不知道朋友們會替她慶生，媒體報導所謂「婆婆離世隔天我就去慶生」非事實。
曾馨瑩強調，婆婆是她非常敬重、感恩的長輩，「我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生」，特此再次鄭重說明。
強忍悲傷情緒 曾馨瑩：努力讓自己不落淚
事實上，曾馨瑩昨出席永齡基金會主辦的「永齡銘馨盃」決賽，強忍悲傷情緒致詞，談到婆婆一度哽咽，也感謝婆婆把她當作女兒一樣疼愛。
曾馨瑩IG也寫下，婆婆過世後這幾天她心情都非常沉重，昨出席永齡銘馨盃慈善舞蹈決賽活動時，心中仍充滿思念與不捨，一方面不願把太多悲傷帶到現場，一方面又難以完全壓抑情緒，整天都在努力讓自己鎮定、不落淚；同時，她也感謝大家的關心。
關穎也還原慶生時間 「餐廳人員都可作證」
另，關穎同樣在限時動態澄清，表示她們是在11月4日晚間前往「金豬食堂」慶生，「餐廳的工作人員都可以作證喔」。
更多鏡週刊報導
現身「永齡銘馨盃」 曾馨瑩哽噎致詞「婆婆把我當作女兒一樣疼愛我！」
曾馨瑩帶著小女兒坐「永齡銘馨盃」搖滾區 感謝郭台銘與婆婆支持
外交一棒接一棒！蔡英文訪德演說 向世界表達台灣守護民主自由決心
其他人也在看
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 21 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 14 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
心疼黃明志15年女友 寇乃馨、黃小柔感歎：希望她趕快閃
馬來西亞歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯的命案，5日主動投案，交往15年的女友Sarah因為陪伴在側，照片也跟著曝光。寇乃馨、黃國倫、黃小柔7日出席品牌快閃店活動時被問及此事，皆表示不曾與黃明志合作過，不了解來龍去脈，不過聽聞Sarah對黃明志的照顧，仍感到不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿出軌為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」不過，徵信社執行長謝智博出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不藏了！周曉涵突鬆口證實過夜「玖壹壹人夫健志、洋蔥」 真實關係曝
節目一開始，隨機抽願望行程，竟抽到「最頂30公分」的行程提示，讓現場女星們瞬間嚇傻！曾莞婷驚呼第一關就這麼刺激，花花更懷疑說：「這長度會出人命吧！」老司機苗可麗立刻開車，用手比劃30公分大概到鎖骨這裡，讓曾莞婷聽了直呼：「這太深了啦！」苗可麗還不放過周予天，直接逼問：「30公分跟你『那根』有關嗎？」讓周予天滿頭大汗，羞喊：「這好難接！」最終謎底揭曉，原來是要前往品嚐知名燒烤店長達30公分的牛舌！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「初代韓流男神」升格當公公！歌手兒將娶企業高層之女 婚禮時間曝
「初代韓流男神」車仁表（차인표，又譯：車仁杓）擁有帥氣的外型，自出道以來累積許多戲劇作品，深受粉絲喜愛。近日，跟他同樣在演藝圈打拼的26歲兒子傳出結婚喜訊，對象是某企業高層的女兒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」
在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」自由時報 ・ 12 小時前