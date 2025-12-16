曾驗出蘇丹紅！ 「咖樂迪」2批莎莎醬農藥超標 460公斤邊境攔截

食藥署在16日公布的邊境查驗結果顯示，共計9件產品違規，其中台灣咖樂迪股份有限公司報驗的「MEXI CHOICE莎莎醬（中辣）」及「MEXI CHOICE莎莎醬（微辣）」兩項產品，均被檢出殘留農藥環氧乙烷0.1 mg/kg。依據「農藥殘留容許量標準」規定，環氧乙烷屬於不得檢出項目，應低於檢測方法之定量極限0.1 mg/kg，不符合食品安全衛生管理法規定。

咖樂迪公司過去曾檢出蘇丹色素，這次從美國進口的兩批莎莎醬產品農藥超標。（圖／食藥署）

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，台灣咖樂迪股份有限公司從美國進口的兩批莎莎醬產品，總重量達460.8公斤必須在邊境退運或銷毀。食藥署針對該公司維持監視查驗強度，抽驗比例為百分之百。

劉芳銘補充說明，由於咖樂迪公司為過去曾檢出蘇丹色素業者的關係企業，包含調味醬等部分品項本就被列為「監視查驗」，採取百分之百逐批查驗。這次違規後，邊境會維持同樣強度的查驗措施。

另一項值得關注的違規產品，是廣紘國際股份有限公司從越南進口的「彩虹胡椒粒(ASSORTED PEPPER)」，檢出含非法定著色劑「蘇丹色素四號」。依據《食品安全衛生管理法》，蘇丹色素屬於不得使用的物質，這批越南彩虹胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。

廣紘國際股份有限公司從越南進口的「彩虹胡椒粒(ASSORTED PEPPER)」，檢出含非法定著色劑「蘇丹色素四號」。（圖／食藥署）

食藥署統計顯示，從今年6月8日至12月8日止的近半年期間，受理越南其他香辛料報驗1批，檢驗不合格1批，不合格原因為蘇丹色素。食藥署已從12月8日起至明年12月7日止，針對越南其他香辛料在邊境採監視查驗，必須百分之百檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

本次公布的違規產品還包括法國出口的「乾酪」檢出大腸桿菌超標、泰國出口的「炒粿條」檢出非准用甜味劑糖精、巴拉圭出口的「冷凍牛肚」含有不得檢出的動物用藥、美國出口的「西芹」有農藥殘留超標、中國大陸出口的「辣椒碎」有農藥殘留違規、「竹笙」重金屬鎘含量超標，這些產品都必須退運銷毀。

