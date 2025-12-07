曾驚爆棄置800嬰兒遺骸 愛爾蘭「未婚媽媽之家」再發現一亂葬崗

2025年7月7日，愛爾蘭突安鎮的「未婚媽媽之家」紀念牆。路透社



愛爾蘭西部突安鎮（Tuam）約10年前爆發駭人醜聞，發現一個天主教會成立的「未婚媽媽之家」（Mother and Baby Homes，直譯「母嬰之家」）在過去數十年間棄置約800名嬰兒的屍骨。而今，這處未婚媽媽之家遺址再發現另一座亂葬崗。

綜合英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，這類未婚媽媽之家，在1960年代以前的愛爾蘭有數十個，懷孕的未婚女性、少女會被秘密送到這類收容所，悄悄誕下孩子，而這些嬰兒經常被帶離生母，幸運的可能是送養，但也有大量嬰兒根本無法長大成人，夭折後被隨意丟棄，母親永遠不知道孩子的遭遇。

2014年，愛爾蘭一名業餘歷史學家科雷斯（Catherine Corless）在突安鎮的未婚媽媽之家遺址展開調查，結果發現有796名嬰孩的死亡紀錄，卻沒有埋葬紀錄。當地政府2017年展開調查，發現大量嬰兒屍骨被棄置在一個廢棄的化糞池中。

為了辨識這些遺骸，今年夏天，各國鑑識專家和刑案現場專家來到突安鎮展開挖掘工作，在最新報告中確認發現第二個亂葬崗，距離化糞池約50至100公尺遠，「在開挖前，地面上沒有任何跡象顯示這裡可能是墓地」，目前已經發現11名嬰兒遺骸。

要追查這些嬰兒的身分將非常困難，目前已有約160人聯繫專家小組，表明願意提供DNA樣本協助辨識。

突安鎮未婚媽媽之家的醜聞2014年爆發後，愛爾蘭政府2015年對14座未婚媽媽之家、4家郡立收容所展開調查，發現這類機構的嬰兒死亡率高得嚇人，國家和地方政府都知道，且「官方也有紀錄」，但是從未對此發表立場或示警。

調查報告指出，這種未婚媽媽之家不但沒拯救非婚生嬰兒的生命，實際上還似乎是大大降低了他們的生存機率。最終，愛爾蘭政府在2021年正式道歉。

