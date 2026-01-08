曾高調示愛陳曉！35歲女星認了「整形換臉」 自嘲：自行車換成跑車

娛樂中心／綜合報導

35歲中國女星趙櫻子過去聲稱自己對陳曉一見鍾情，即便陳曉已離婚恢單，她還是不敢主動出擊。曾演出《因為愛情有多美》及《神鵰俠侶》等戲劇打開知名度的她，近來在直播大方回應整形傳聞，坦率承認自己動刀換臉，再度引起熱議。

趙櫻子當年憑藉「林多美」一角打開知名度。（圖／翻攝自微博）

趙櫻子表示，雖然她在《因為愛情有多美》飾演「林多美」一角迅速走紅，但當時社交網路並不發達，她並未意識到自己有多受歡迎，也因為外界的反饋難以傳達到演員本人，讓她始終缺乏自信，「因為當時沒有人告訴我林多美好看」。

趙櫻子形容換臉是把「自行車換成跑車」。（圖／翻攝自微博）

隨著時代不斷進步，趙櫻子對自己的外貌也產生更極端的要求，「我想著科技與狠活出來，咱得跟上時代呀，是不是我得從自行車換成跑車呀？」因此決定藉由整形讓自己變得更完美。趙櫻子認為，女性追求美是人之常情，不需要被貼上負面標籤，「人生短短三萬天，真實一點不好嗎？do了就do了，沒什麼大不了」，坦蕩態度獲得網友大讚

