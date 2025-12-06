曾鬧翻前任！疑Joeman新女友認整形 對比照曝光

有消息爆料，Joeman新對象正是活躍於美妝圈的網紅蕭伊。（圖／翻攝自蕭伊Threads）





百萬YouTuber Joeman的感情生活一直是粉絲們關注的焦點。今年4月，Joeman赴義大利米蘭旅遊時，因與鏡頭外的「神秘掌鏡人」互動，引發網友熱烈猜測他是否有了新戀情，甚至連Google地圖行程都被標註為「米蘭瑞士甜蜜遊」。儘管Joeman當時僅低調回應「就是跟我一起去的人，不要逼我，我們常見面」，未正面承認，但近日有消息爆料，這位神秘對象正是活躍於美妝圈的網紅蕭伊。

Joeman的緋聞對象蕭伊今年29歲，畢業於馬偕護專化妝品應用與管理系，早早就立志成為部落客，在競爭激烈的網美圈中打拼多年。她在5年前曾因代購分帳問題與前任鬧得不愉快，但這並未阻礙她人氣的持續攀升。

廣告 廣告

蕭伊大方分享自己對保養、醫美的心得，外貌也被粉絲誇讚越來越美。她曾在Threads上貼出對比照，寫道：「以前嬰兒肥加上沒化妝，現在努力打扮後＋科技（整形嘿嘿），哇哇哇整個判若兩人，我覺得我也很勵志」，大方坦承自己曾到韓國隆鼻的經歷。

貼文曝光後，引發熱議，「認識妳的時候就是左邊，現在還是一樣好看」、「右邊好看很多，超美，一切都值得了」、「左邊很可愛，右邊是量產型，可惜」、「天啊…我高中化妝是看你影片學的，時間好快」、「我好喜歡左邊的臉形耶…膠原蛋白流失以後怎麼補都補不回來的…」、「我喜歡妳左邊的樣子，日系森系清純美人，但是右邊的精緻妝造也很好看，我很喜歡嘴唇」、「以前可愛，現在氣質，我覺得都很好看」、「左右都很漂亮欸」、「原本就很漂亮喔！」。

在 Threads 查看

蕭伊的個人社群平台常分享醫美、美妝相關內容，由於她的外貌在經過後天的努力與「科技」加持後變化極大，許多網友都形容她簡直判若兩人。她對整形心路歷程的坦誠，讓她在粉絲圈中累積了相當高的人氣，成為網紅圈中話題性十足的人物。

雖然Joeman至今仍未正面承認與蕭伊的戀情，但隨著兩人同遊米蘭的細節不斷曝光，也讓外界普遍看好這段YouTuber與美妝網紅的組合，為娛樂圈再添一對潛力情侶檔。

在 Threads 查看



【更多東森娛樂報導】

●酷炫認了4度植髮！曝19歲就動手術 親吐背後內幕

●Joeman停更招牌節目 認擔心過氣揭真實心聲

●陳都靈將被「獻祭」 靈媒爆料瘋傳 工作室打臉陰謀論

