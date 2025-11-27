曾麗燕批捷運月台缺失 促增月台門加強安全防護

市議員曾麗燕總質詢指出，日前都會公園站發生女高中生墜軌事故，凸顯月台安全防護應加強。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員曾麗燕廿七日總質詢指出，日前都會公園站發生女高中生墜軌事故，凸顯月台安全防護應加強，建議高雄捷運增設月台門。

曾議員批評，六都僅高雄仍有八座高架站未設月台門，她要求應儘速加裝，不可再以巡邏或紅外線偵測取代實質防護，並主張黃線、小港林園線要全面設置。

曾議員也質疑，高雄港洲際貨櫃中心專用道沿海路第二期完工後，白色槽化線配置導致「左轉要靠右」的使用動線違反直覺，貨櫃車亦未善用內側專用道，恐影響行車安全。

曾議員指出，小港工業區鋰電池廠爆炸事故，市府如何避免民眾可能暴露於氟化氫等高危害物質的健康風險，她以美國及德國相關案例，強調國外皆迅速啟動疏散與強化技術防護。

曾議員指出，包括前鎮九之二公園灌木修剪、桂林公園鏽蝕破損和草地窟窿，前鎮第二公有市場及新光大道人行道黑板樹竄根及臭味擾民等問題，顯示公園樹木維護待加強，市府應重視改善。