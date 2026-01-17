曾一夕爆紅卻選擇轉身離開 女歌手現身揭「消失13年」真相

〔記者李紹綾／台北報導〕洪佩瑜擔任《Bella儂儂》雜誌一月號封面人物，她13年前以一首《踮起腳尖愛》紅遍社群，名字一夕之間被記住，但她卻沒有順勢衝刺演藝圈，反而選擇轉身離開。她考進舞團、投入舞台劇，把時間花在肢體、劇場與自我探索上。直到2022年，她才帶著首張專輯《明室》回到歌壇，隔年一舉拿下金曲獎最佳新人，又憑電影《本日公休》主題曲《同款》，抱回第60屆金馬獎最佳原創電影歌曲，低調多年，一回來就站上高峰。

去年秋天，洪佩瑜推出第二張專輯《開》，也在上個月於北流舉辦人生首場大型個唱。這場演唱會沒有華麗套路，而是走舞台劇形式，看似混亂、即興，其實是她十多年藝術歷程的濃縮版。她直言，在台上發生的一切都是表演的一部分，換景、空白、甚至混亂，都構成作品的風景。深厚的舞蹈底子加上劇場經驗，讓她的演出不只好聽，還充滿身體能量，情緒與肢體一起流動，成功震撼全場。

洪佩瑜形容，這次演出很像人生，「突如其來的事可能接得住，也可能一團糟，但都是生命的一部分」，這樣的想法，也正是《開》的核心。她坦言，相較於寫內心狀態的《明室》，《開》更困難，因為必須把自己攤開來，接受舒服與不適同時存在。在首波單曲《包括但不限於》MV中，她以肢體成為主角，展現過去少見的一面，喜歡卻害羞的拉扯，反而成了這張專輯最真實的狀態。

這張專輯也讓洪佩瑜重新認識自己，學著放下對觀眾的預設，用更直接的方式對話。面對群眾與輿論壓力，她在演唱會中甚至史無前例關燈12分鐘，給自己一段逃離目光、喘口氣的時間，也讓觀眾感受到她用音樂說故事的勇氣。她笑說，站上舞台其實很緊張，但想到觀眾願意把時間交給她，就只剩下感恩。

談到未來，洪佩瑜透露，《開》為她打開更多可能性，接下來想帶著作品走得更遠，也開始思考第三張專輯。她還悄悄許願，希望有一天能做一張台語專輯，因為從小在家和媽媽說台語，「說台語的時候，我會覺得我回家了」，這次演唱會中，她演唱江蕙的《落雨聲》，不只是選秀時的參戰歌曲，也是母親最愛的一首歌，唱到哽咽的那一刻，彷彿把人生的一段片段，直接交到觀眾面前。

洪佩瑜常抽到塔羅牌中的「愚人卡」，笑著往前走，就算前方是懸崖也不退縮。或許正是這份不怕失敗的愚勇，讓她在2022年選擇重返歌壇，也才有《明室》與《開》的誕生。就像歌詞所唱的：「喜歡自己揮灑的故事，在這地球留下，獨特標誌，才算切實。」

