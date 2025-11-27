曾一度獲民眾黨提名考量 中配徐春鶯涉詐欺遭聲請聲押

台灣新住民發展協會理事長、中國籍配偶徐春鶯。 圖：新頭殼資料照／黃建豪攝

[Newtalk新聞] 新北市地檢署今（27）日針對台灣新住民發展協會理事長、中國籍配偶徐春鶯涉嫌違反詐欺及「銀行法」等案件，展開搜索並約談相關人員，檢方已向法院聲請羈押禁見，詳細案情仍在進一步調查中，尚未對外說明具體涉案情節。

徐春鶯出生於上海，擁有復旦大學企管系學歷，於 1993 年嫁至台灣，並在 2000 年取得中華民國身分證。自 2016 年起，她以台灣新住民發展協會理事長身分活躍於兩岸，積極參與並推動陸配在台權益相關事務。

然而，此次並非她首次涉及爭議案件，早在 2017 年間，她曾捲入天擎生技公司的不法吸金案。該公司當時被控以假增資、真賣股等方式，對外宣稱擁有提煉抗癌物質「紫杉醇」的關鍵技術，涉嫌非法吸金達 1.6 億元。徐春鶯在該公司擔任監察人一職，事後她辯稱自己僅是為朋友掛名，並未實際參與經營。

此外，徐春鶯的政治背景亦曾引發社會關注。2023 年，民眾黨前主席柯文哲原擬將她列入 2024 年不分區立委或僑選立委候選人名單，然而因其過往經歷與言行引發外界爭議，最終該提名計劃未能實現。

