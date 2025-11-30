曾一手捧紅李威！潘重威、林貴敏「自製偶像劇慘賠」陷憂鬱 驚人現況曝
記者宋亭誼／台北報導
林貴敏以《魔女有條件》入選金馬創投Series項目，並憑《女支者遭咯》獲得優良電影劇本優等獎。從唱片A&R出身的她，曾企劃包裝過天后王菲、那英、張清芳等專輯，後來與攝影師潘重威共同成立「創意大群組」，一起開唱片公司、自己簽藝人，到自製拍攝偶像劇讓公司慘賠後，陷入嚴重憂鬱，花了近二十年的時間，才在這一次的入選與得獎，驚覺自己「睡」太久了。
林貴敏笑稱自己休眠期的這些年，公司從唱片轉型成為藝人經紀，訓練培植藝人從零到有，包括林佑威和路斯明等，她幾乎只能躲在潘重威的身後，為旗下藝人看劇本、理合約，檢查劇組的場次安排，為藝人爭取最舒適的演藝條件，有時兩人為了到現場觀摩拍戲，還會親自帶通告，幫藝人搶便當。
一個從拍王傑、張雨生、小虎隊、林志穎和張惠妹等云云大牌專輯封面的知名攝影師，和一個成功操作王菲、那英、張清芳等天后的高階唱片經理人，雙雙打掉重練，甘心變成了藝人保母和隨行助理，共同經歷從輝煌音樂產業跨足到陌生戲劇領域的長久陣痛期。
這個痛來自二十年前，當時兩人成功打造WEWE雙人組，一手捧紅當年的李威和林佑威後，草率決定自製拍攝第一部偶像劇《聖夏零度C》，兩人是唱片老手，卻是戲劇小白，因沒有找對專業人而讓公司因拍戲賠得一蹋糊塗，這條學費幾乎耗掉兩人的半條命，尤其一度讓林貴敏完全喪失自信心。
所幸，在最困難的時候，另一半潘重威硬撐起公司的一切，幫助她逐漸恢復，並鼓勵她重拾文筆，開始創作；一開始決定寫劇本時，林貴敏幾乎買了成套的編劇工具書，討教了許多圈內知名編劇如何寫劇本，前輩給的都是同一句話：「妳寫就對了！」
然而，面對空白的稿紙仍讓人莫衷一是，於是林貴敏想出最原始的笨方法，就是把當時正紅的韓劇《來自星星的你》一邊看一邊按戲劇演出的畫面場次，完完整整把它紀錄下來，整個的自學過程，還真讓她找到寫劇本的手感，於是第一次和潘重威聯手編寫的黑色喜劇《誤步歧途》，意外獲得2020年文化部電視節目劇本創作獎的佳作，獲獎後，全世界便進入新冠肺炎的封閉期，造成公司藝人在那段期間的運作幾乎停擺，自然推動拍攝也告失利。
潘重威和林貴敏開始靜下來思考公司運作的下一步，花更多時間整理與創作，兩人理出潘重威在90年代所拍攝歌唱巨星未曝光的傳統底片，邊開始著手修復，除了陸續完成修復的攝影作品將以《你的青春也是我的青春》為名預計籌資辦展，同時將時間花在寫劇本上，工作重心開始從較單一的藝人經紀轉向IP的項目開發。
爾後，林貴敏以《迴圈》獲得第十六屆拍台北電影劇本甄選，這部以《魔女沒有條件》、《第三者》、《麗莎有病》三段式故事交集的城市群像，因為三段人物交織緊湊、內在情節豐富，潘重威日前開發成至少8集的電視影集企畫案，重新命名為《魔女有條件》，並入選了本屆的金馬創投，甫被來自台灣、新加坡、香港、馬來西亞的平台以及投資方預約額滿，四天內進行共37場密切緊湊的創投會議，說話說到聲音都啞了。
回歸創作人本色的林貴敏和潘重威，金馬創投讓他們再度投身製作戲劇有了一個嶄新的開始，兩人笑稱是工作人生的補考機會，難得的是，在創投期間，林貴敏還以《女支者遭咯》與任教於台北海洋科技大學的新媒體學程助理教授宋志民合編，榮獲優良電影劇本的優等獎。
這部描述一位娛樂記者同時遇到既糟糕又被迫需要跑路的遭遇，取材自身邊熟悉的記者友人，說的同是中年開啟第二人生的故事，潘重威說「創意大群組」更確立讓公司轉型往IP開發的方向經營，希望結合有志一同的影視創作人甚至優秀的演職人員，一起在台灣的影視產業路上努力實踐自己。
