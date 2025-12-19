曾2度躲過空難！NASCAR前賽車手一家罹難 小型飛機起飛不久墜毀奪7命

NASCAR前賽車手畢福（Greg Biffle）一家人遇空難，不幸罹難。（翻攝自IG@wbtv_news、@gbiffle）

美國北卡羅來納州發生重大空難，當地時間12月18日上午，一架小型飛機在斯泰茨鎮區域機場（Statesville Regional Airport）墜毀，造成機上7人全數罹難。北卡州公路巡警18日下午證實，罹難者包含前NASCAR知名車手畢福（Greg Biffle）及其多名直系家屬。

誰在這場事故中身亡？

綜合外媒報導，官方指出事故發生於上午約10時15分，失事飛機為一架賽斯納C550型噴射機。由於墜機後引發猛烈火勢，現場一度難以確認罹難者身分。但公路巡警表示，初步研判畢佛與其直系親屬均在機上，且不幸罹難，最終名單仍待法醫確認後公布。

據了解，現年55歲的畢佛，妻子為克莉絲汀娜．格羅蘇（Cristina Grossu），育有一名5歲兒子，並與前妻妮可．倫德斯（Nicole Lunders）育有一名14歲女兒。警方研判，畢佛、其妻與兩名子女均在此次空難中喪生，至於其餘罹難者身分，仍有待進一步釐清。

不過，NASCAR隨後發布聲明，證實畢佛，以及他的妻子、女兒與兒子皆在飛機上喪生，悲傷表示，「畢佛不僅是冠軍級車手，更是NASCAR社群中深受敬愛的一員。」

飛機為何起飛不久就折返？

根據飛航追蹤資料，該架飛機於上午10時06分自史泰茲維爾機場起飛，僅飛行至Lyle Creek一帶便疑似出現異常折返，隨後在靠近跑道附近墜毀。飛行時間僅短短十餘分鐘即墜毀。現場畫面顯示，飛機撞擊地面後瞬間陷入火海，殘骸嚴重毀損

當地市府表示，該機場為市有機場，平時提供500大企業及企業專機使用。事故發生後，機場已宣布「無限期關閉」，以利清除跑道殘骸並配合調查。

畢佛是誰？

畢佛是NASCAR重量級人物，1998年至2022年間活躍於賽場，橫跨三大賽事系列共出賽842場，其中在最高等級的盃賽（Cup Series）出賽515場，累積19場勝利、175次前十名成績，最為人熟知的是駕駛Roush-Fenway Racing車隊的16號福特賽車。

畢佛過去曾和空難擦身而過？

值得注意的是，畢佛過去曾兩度與空難擦身而過。他於2011年在肯塔基州藍草機場（Blue Grass Airport）發生飛機事故並生還；今年9月颶風「海倫妮」重創北卡西部後，他也曾以直升機飛行員身分，投入空運救援物資行列，深受當地社群敬重。

事故發生當天中午，美國聯邦航空總署（FAA）已進駐現場並接手調查，初步調查報告預計最快隔日公布，但完整事故報告恐需長達2年時間。美國國家運輸安全委員會（NTSB）也將對外說明調查進度，相關罹難者名單，將待家屬全數完成通知後正式發布。

