曾3度謊報「佔領」! 上月在此損千兵 俄再立軍令狀 2月底前攻陷「這城市」…..

進攻庫皮揚斯克的俄軍摩托車隊遭烏軍無人機集體殲滅。 圖 : 翻攝自環球戰略解讀

[Newtalk新聞] 據烏克蘭《 RBC 新聞網 》報導，在多次進攻失敗且曾虛假宣稱控制庫皮揚斯克後，俄方正設定新期限，計畫於 2026 年 2 月前攻佔這座哈爾科夫州城市，但在烏軍的頑強抵抗下，其反復發起的攻勢持續受挫。儘管俄軍不斷加大進攻力度、升級攻勢強度，仍未能突破該市防禦，且在此過程中遭受慘重損失。

庫皮揚斯克作為哈爾科夫州關鍵交通樞紐，自 2022 年被烏軍解放以來，一直是俄軍反復攻擊的目標。去年年底，俄軍曾一度推進至該市部分區域，奪取了多個地點，但烏軍防禦部隊迅速展開反擊，包圍入侵者並切斷其補給通道。目前俄軍大部分孤立據點已被肅清，烏軍正在搜捕仍潛藏在城中的少數殘餘士兵。

廣告 廣告

俄軍西部集群在庫皮揚斯克遭遇挫敗。 圖：翻攝自 熊熊講堂

俄軍再次試圖猛攻庫皮揚斯克——這座他們此前曾多次虛假宣稱攻佔的城市，但近期所有進攻均以失敗告終。烏克蘭聯合部隊集團發言人維克多·特列胡博夫向《 RBC 新聞網》證實，俄方最新目標是在本月內佔領該市。當被問及俄軍是否有攻佔這座烏克蘭城市的具體計畫時，他回應稱：「有，期限是 2 月前。」

特列胡博夫表示，俄軍的地面進攻和滲透企圖持續遭到擊退。「在庫皮揚斯克以北地區，他們無法突破防線，滲透嘗試均被挫敗。」他指出，當前局勢仍十分緊張，尤其是在奧斯基爾河左岸，俄軍持續發起進攻，但沒有任何一支作戰分隊成功攻入城內。

烏克蘭總統澤連斯基也與庫皮揚斯克作戰小組一同討論戰術策略，戳破俄軍佔領庫皮楊斯克謊言。 圖：翻攝自 X

與此同時，仍有少量俄軍士兵被困城中，信號情報顯示，約 30 名俄軍士兵目前被包圍在庫皮揚斯克內，完全與增援部隊失聯。

特列胡博夫明確表示：「無論俄軍集結多少次兵力、發起多少次推進，都根本無法抵達庫皮揚斯克城區。」

2025 年末，烏克蘭庫皮揚斯克戰場出現本年度反轉最劇烈的戰役。 圖:翻攝自墨甲戰刃

回溯至 12 月初，庫皮揚斯克周邊局勢一度陷入危急，烏軍隨即發起準備充分的反擊行動。烏軍解放了「尤維列尼」（Yuvileinyi）街區，切斷俄軍補給線，並圍困至少 200 名入侵者。據悉，俄軍在此次失敗的攻勢中損失超過 1,000 名士兵。

當時，烏克蘭總統澤連斯基曾指出，向普丁彙報「已完全攻佔庫皮揚斯克」的俄軍將領謝爾蓋·庫佐列夫，在烏軍反擊後失聯。而這位將領近期再度現身，為其早已聲名掃地的部隊設定了「重新奪取」該市的期限。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

池魚之殃? 美軍入侵委國釀55軍人死亡 「這國」就佔32 竟比委軍還多

(影) 伊朗首個城市「淪陷」! 被抗議民眾控制 美軍機現荷姆茲、三角洲部隊也到這....

12月9 日，俄軍西部集群司令謝爾蓋．庫佐列夫（Sergey Kuzovlev）(左)因「攻佔」庫皮揚斯克，獲頒「俄羅斯英雄」榮譽稱號。 圖：翻攝自 熊熊講堂

俄軍不計人命代價，不斷要士兵發起人肉衝鋒，但經常還沒抵達前線，就被烏軍無人機消滅。 圖 : 翻攝自環球戰略解讀