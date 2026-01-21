替中共在台發展組織 中配周滿芝更一審遭重判8年

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝涉嫌協助中共在台發展組織，遭依國安法判處8年有期徒刑。 圖：翻攝社團法人台灣新住民關懷總會臉書

[Newtalk新聞] 「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝日前遭控受中國指使，在台發展組織，並透過招待旅遊介入我國選舉。雖然此案二審一度因為證據不足判周女無罪，但經最高法院發回更審，高雄高分院昨（20）日更一審認定，周女長期利用社團掩護，滲透新住民及其二代，嚴重威脅國家安全，因此改判周女8年有期徒刑。

根據檢調調查，周滿芝自2004年嫁來台灣取得身分後，便展開一系列有計劃的組織活動。她先於2015年籌組「中國愛國黨」，隔年再成立「台灣新住民關懷總會」並擔任理事長。

據了解，周滿芝原為中國「陝西省愛國主義志願者協會」成員，2017年加入統戰工作委員會後，就受中共指示籌設分會，並利用社團名義，積極對在台中配、新住民及其二代進行思想滲透，甚至簽署支持「一國兩制」等統戰宣言，企圖從內部侵蝕我國民主體制。

2023年底，正值我國總統立委選舉期間，周滿芝遭控帶領60多名團員前往湖南等地旅遊，且團員享有招待等優惠，而唯一交換條件就是回台後須支持特定候選人。當時橋頭地檢署察覺有異，便依發展組織罪將其帶回調查並聲押。但案件進入二審時，高雄高分院以檢方未能舉證周滿芝有實際收受資金或與中共統戰官員確切證據，一度判決無罪。

儘管周滿芝二審獲判無罪，但此案遭到最高法院發回更審。高雄高分院昨日進行更一審宣判。高雄高分院庭長李淑惠指出，依據國安局所提供的公文等新事證，已足以認定周女確實依照受中國官方實質控制之團體指示行事。合議庭認為，周女的行為已對我國中配及新住民二代形成實質滲透，對中華民國的存續構成威脅，因而推翻原先的無罪判決，改依違反《國家安全法》發展組織未遂等罪，判處周女有期徒刑8年。

