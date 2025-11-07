替于朦朧發聲遭死亡威脅！北京傳媒女高層遇連環車禍收刀片 恐嚇升級！
記者林宜君／台北報導
中國男星于朦朧9月驟逝消息震驚演藝圈，事件至今疑點重重，引發外界對官方說法的質疑。近日再傳有北京傳媒圈女主管因替于朦朧發聲，接連遭恐嚇、遇車禍、甚至收到刀片威脅，讓輿論再度掀起波瀾。對此，北京警方並未公開回應，事件真相仍眾說紛紜。
有網友指出，北京一名文化傳媒公司女主管「亓莉莉」多次替于朦朧發聲，近期卻遭到連串恐嚇。亓莉莉10月6日於社群公開訊息截圖，對方自稱她的「東北老鄉」與「朋友」，但要求她「低頭簽字」，並警告她已被列入「約談名單」，疑似暗示她停止對于朦朧事件的關注。亓莉莉拒絕妥協後，陸續收到更多恐嚇訊息。
10月20日，亓莉莉透露自己與公司員工分別遭遇交通事故。早上她搭計程車時，一輛車突然衝撞並逼車，晚上，開她車外出的員工也遭貨車夾擊，導致車輛報廢、2人骨折、1人重傷送醫。警方將兩起案件以「意外交通事故」結案，肇事方僅以賠償處理。
不久後，10月27日亓莉莉又貼出包紮手臂的照片，寫下「之前右胳膊，昨天左手腕，下次是什麼呢？」暗示再遭攻擊，並聲稱收到裝有刀片的包裹。到了11月4日，她再度曝光訊息，指出對方以其父母、兄長及朋友為威脅對象，甚至傳送孩子的照片與幼兒園名稱，疑似迫使她同意見面，引發網友極度憂心。
截至11月07日為止，已有超過65萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。
