替于朦朧發聲遭死亡威脅！北京傳媒女高層遇連環車禍收刀片 恐嚇升級！

記者林宜君／台北報導

于朦朧9月驟逝消息震驚演藝圈，事件至今疑點重重。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧9月驟逝消息震驚演藝圈，事件至今疑點重重，引發外界對官方說法的質疑。近日再傳有北京傳媒圈女主管因替于朦朧發聲，接連遭恐嚇、遇車禍、甚至收到刀片威脅，讓輿論再度掀起波瀾。對此，北京警方並未公開回應，事件真相仍眾說紛紜。

北京一名文化傳媒公司女主管「亓莉莉」多次替于朦朧發聲，近期卻遭到連串恐嚇。（圖／翻攝自新聞看點李沐陽YT）

亓莉莉公開訊息截圖，對方自稱她的「東北老鄉」與「朋友」，要求她「低頭簽字」，並警告她已被列入「約談名單」。（圖／翻攝自亓莉莉微博）

有網友指出，北京一名文化傳媒公司女主管「亓莉莉」多次替于朦朧發聲，近期卻遭到連串恐嚇。亓莉莉10月6日於社群公開訊息截圖，對方自稱她的「東北老鄉」與「朋友」，但要求她「低頭簽字」，並警告她已被列入「約談名單」，疑似暗示她停止對于朦朧事件的關注。亓莉莉拒絕妥協後，陸續收到更多恐嚇訊息。

廣告 廣告

亓莉莉透露自己與公司員工分別遭遇交通事故。（圖／翻攝自亓莉莉微博）

10月20日，亓莉莉透露自己與公司員工分別遭遇交通事故。早上她搭計程車時，一輛車突然衝撞並逼車，晚上，開她車外出的員工也遭貨車夾擊，導致車輛報廢、2人骨折、1人重傷送醫。警方將兩起案件以「意外交通事故」結案，肇事方僅以賠償處理。

亓莉莉貼出包紮手臂的照片，寫下「之前右胳膊，昨天左手腕，下次是什麼呢？」暗示再遭攻擊。（圖／翻攝自亓莉莉微博）

亓莉莉收到裝有刀片的包裹。（圖／翻攝自新聞看點李沐陽YT）

不久後，10月27日亓莉莉又貼出包紮手臂的照片，寫下「之前右胳膊，昨天左手腕，下次是什麼呢？」暗示再遭攻擊，並聲稱收到裝有刀片的包裹。到了11月4日，她再度曝光訊息，指出對方以其父母、兄長及朋友為威脅對象，甚至傳送孩子的照片與幼兒園名稱，疑似迫使她同意見面，引發網友極度憂心。

截至11月07日為止，已有超過65萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

于朦朧案最新爆料！凜北川微博發文暗示「不是自己來」 疑遭惡勢力約談

金馬傳驚人名單！「于朦朧」被列追思人物 真相曝光惹全網譁然

李連杰被爆「移植少林秋風心臟」！澄清影片反被抓包「人造皮真相」曝光

于朦朧案真相曝光！爆圈內人盡皆知 狗仔：「早在7月就被預謀要殺害」

