替亡者還債？北市殯儀館為「燒庫錢」爆集體收賄！女主嫌聲押、多人交保

社會中心／陳弘逸報導

台北市立殯儀館爆集體收賄弊案，多名技工、職員涉嫌藉「燒庫錢」向禮儀業者收賄。（圖／翻攝畫面）

台北市立殯儀館爆集體收賄弊案，多名技工、職員涉嫌藉「燒庫錢」向禮儀業者收賄；廉政署昨天（11日）執行搜索，約談共15人到案。移送地檢署複訊後，女主嫌遭檢方聲押，其餘同案被告分別以3萬至20萬不等的金額交保。

女主嫌遭檢方聲押（右），其餘同案被告分別以3萬至20萬不等的金額交保。（圖／翻攝畫面）

據《聯合報》報導，台北市立殯儀館多名技工、職員涉嫌集體向禮儀業者收賄，藉「燒庫錢」收取紅包，違反規定替亡者家屬多燒庫錢，廉政署（11日）昨天，搜索、約談共15人到案。

移送地檢署複訊後，胡姓女主嫌被依違背職務收賄罪，遭庭逮捕並向法院聲請羈押，其餘5名殯儀館職員，除同案陳姓被告以20萬元交保，其餘4人10萬元交保；7名禮儀業者分別以3萬元交保。

廣告 廣告

據規定「燒庫錢」每天每名亡者，最多以20包為限，違者可依台北市殯葬管理自治條例裁處。但亡者家屬為讓往生親人，多帶些錢上路，禮儀公司人員便會依請託，塞紅包給負責燒庫錢的技工，便會構成貪污等罪。

這類殯儀館員工與禮儀業者勾結的「紅包文化」行之有年，檢方已查獲多起類似案件，廉政署也針對易生弊端的殯葬人員展開專案稽核，但這類陋習仍時有所聞。

更多三立新聞網報導

刺青男不明原因曝屍荒野…遺體腐敗難辨！只靠「紙皮食指」找出身分

離譜畫面曝！小琉球水泥車「特攻式暴衝」3機車慘遭波及…水泥溢滿地

北市松山角頭老大要「軍火交易」跟成大生借4萬！他落網…真實身分曝

騎車1疏忽慘吞1200元罰單！他喊冤「無心犯錯」被打臉…還要多繳300元

