替人打撈骨骸卻送命！赴日協尋二戰海底礦災罹難者…台灣潛水員下水猝逝

國際中心／陳弘逸報導

到日本參加「長生煤礦」調查的57歲台灣魏姓男潛水員，在昨天（7日）不幸罹難。（示意圖／PIXABAY）

日本山口縣「長生煤礦」二戰期間發生坑道淹水事故造成183人罹難，官方2024年起展開潛水調查，收集罹難者的遺骨交還家屬；未料，其中一名參加調查57歲台灣魏姓男潛水員，在昨天（7日）在海中「發生痙攣」救起，送醫搶救，仍不幸罹難，後續調查也因這次事故暫停。

綜合日媒報導，昨天參與搜尋二戰海難事故罹難者遺骨的57歲台灣魏姓男潛水員，昨天（7日）接近中午時，下水展開調查，未料，過程中卻傳出「發生痙攣」人救起時，已無呼吸心跳，送醫搶救不治。

回顧這起調查源頭，第二次世界大戰期間位於山口縣宇部市的海底礦場「長生炭礦」於1942年2月3日，發生坑道淹水事故，造成183人罹難；相關民間團體希望打撈與歸還罹難者骸骨，在2024年開始實施潛水調查，未料，卻在昨天發生潛水員遇事故死亡悲劇，後續調查也因此暫停。

