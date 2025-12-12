替代役也能查教召！查詢系統這天上線 一票人嚇壞：都市傳說繼續

生活中心／陳慈鈴報導

替管中心表示已建置替代役備役召集預告查詢系統，預計115年1月1日正式上線。（圖／翻攝自內政部役政署YouTube）

內政部替代役訓練及管理中心11日表示，已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，預計115年1月1日正式上線。消息一出，引起熱議，有人慶幸自己已經除役，有人則直呼「都市傳說繼續！」

內政部今日進行部務會報，替代役訓練及管理中心報告「替代役訓練及管理中心重點業務檢討報告」。部長劉世芳表示，內政部針對替代役的救災應變機制、訓練、管理及運用等核心業務進行檢討與策進，目標在於全面提升災害應變能力，今（114）年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。

替管中心說明，替代役役男精進管理數位化方面，已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，預計115年1月1日正式上線，備役替代役男可提前查詢召訓類別與時程，提早規劃工作與生活安排，後續也將持續精進戶役政資訊系統，整合役男專長與證照資訊，強化管理，完善備役召集作業流程。且自今（114）年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照。

針對役男生活，劉世芳強調，良好的餐食是維持役男體能與士氣的關鍵，要求替管中心務必確保伙食「菜點多樣、份量充足、營養均衡」，嚴格落實團膳籌備與餐盤器皿的衛生，定期召開伙食管理會議廣納役男代表、籌辦單位與管理幹部的意見，讓成功嶺訓練中心所有的替代役男都能睡得好、吃得飽、訓練安心。

替代役教召查詢系統將於明年元旦上線的消息曝光後，網友紛紛表示，「替代役備役召集預告查詢系統」、「替代役報名系統上線啦～你可以不查但是一定要幫你朋友查」、「放假的機會來了」、「還好已經調不到我了！我退伍後8年總共被調四次！每次7天，二次台中，二次嘉義」、「查系統等於報名的都市傳說繼續」。

先前網傳義務役教召查詢系統等於報名系統，國防部全民防衛動員署後備指揮部早於2017年就出面說明，年度教召對象係依部隊類型、階級、專長及作戰區需求實施人員選用，採電腦選員方式執行。推行「召集查詢系統」是依據國防部政策指導，目的為了提供後備軍人查詢是否將接受教育召集的便民措施，系統僅提供「查詢服務」功能，強調網傳所稱具「報名功能」並非事實。

