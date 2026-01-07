替代役備役召集能先查了！內政部查詢系統正式上線 網笑：根本報名系統

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

為了讓備役替代役男能提早掌握召集資訊、妥善安排生活與工作，內政部近日宣布「替代役備役召集預告查詢系統」正式上線。不過消息一曝光，討論風向卻迅速歪樓，許多網友紛紛表示，這套系統看似是查詢工具，實際用起來卻讓人懷疑，「這真的是查詢系統，不是報名系統嗎？」

內政部近日宣布「替代役備役召集預告查詢系統」正式上線。（示意圖／Unsplash）

內政部近日在官方臉書表示，「替代役備役召集預告查詢系統」已正式上線，備役替代役男只要上網查詢，就能提前得知未來的召訓類別與預計時程，不必等到正式通知才臨時調整行程，讓生活與工作安排更加從容。

廣告 廣告

內政部也強調，該系統是替代役管理數位化的重要進展，目的是提升資訊透明度與役男準備彈性。自115年1月1日起，役男可至「役政司暨替代役訓練及管理中心全球資訊網」，並透過首頁主題單元進入「替代役備役召集預告查詢系統」，即可查詢相關資訊。

除了系統上線外，內政部也同步強化替代役的訓練與運用。自114年起，所有替代役役男在結訓前，皆須取得「防災士」與「EMT-1」兩項證照，希望在災害發生時，役男能即時投入救災與支援工作，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。

然而，官方貼文底下網友們的留言全歪樓，許多人湧入留言區表示，「是查詢系統還是預約系統」、「點進去就會中獎嗎」、「查了就報名了是嗎？」、「查詢兩字刪掉，改成登錄才對」、「根本報名系統」、「你可以不查，但可以讓你的仇人查」、「即刻查詢，當下報名」。

也有網友實際查詢後回報，「太棒了，我查了，有公休了！」、「都退役12年了，一查就報名成功了」、「好了！我中了！」不過也有網友直呼沒有中，「可惡沒有公假了嗎」、「可惡報名失敗，沒有公假跟便當ㄌ」、「報名失敗」。



更多FTNN新聞網報導

桃園抽獎爆「天選之人」連中6萬！ 經發局公布驚人數據：程序全合規

內政部禁小紅書1年！張育萌力挺「已給過機會改善」：反對就是支持詐騙

防颱警戒升級！三大國家公園生態保護區禁入 玉山國家公園撤離286名登山客

