替代役備役召集預告系統115年上線 可預查時間類別

（中央社記者高華謙台北11日電）內政部說，已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，預計民國115年1月1日上線，且1月1日就會預告第一階段可能召集對象，後續等訓練單位安排好後，第二階段受召集的備役替代役男就可提前查詢召訓類別與時程，提早規劃安排。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，包括內政部長劉世芳、役政司長沈哲芳、移民署長林宏恩、警政署副署長廖訓誠、消防署副署長馮俊益等人出席。

劉世芳表示，今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及初級救護技術員（EMT-1）證照，成為推動「全社會防衛韌性」重要力量。

沈哲芳指出，替代役備役召集往年都只有數千人，去年達到5萬人，今年目標達到5.5萬人，希望明年能達到7.2萬人。不過今年截至12月5日只召訓4.3萬人，可能沒辦法達到5.5萬人目標，因為今年相關預算一度遭凍結，在預算解凍後，相關作業程序經費核撥就會較慢，導致後續無法訓練完畢。

此外，沈哲芳說，已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，預計115年1月1日正式上線，並分為兩階段，第一階段將先預告可能召集的對象名單，後續等地方政府、警政署、消防署等單位實地安排好演訓訓練後，第二階段就會公布受召集者的確切演訓期程與類別。

沈哲芳表示，召集對象會依5種召集種類而有所不同，像是EMT-1繼續教育訓練，就會召集退役3年至6年於基礎訓練取得EMT-1證書的備役役男。

沈哲芳說，治安維護組訓練，會召集退役逾8年至除役前治安維護組的備役役男，距除役年齡（屆滿36歲之12月31日）較近者優先召集；防災救護組訓練，召集對象為退役逾8年至除役前防災救護組的備役役男，距除役年齡較近者優先召集。

沈哲芳指出，實彈射擊訓練，會召集退役3年內且於替代役基礎訓練接受實彈射擊的各役別備役役男；城鎮韌性（全民防衛動員）演習訓練，則會召集列管退役8年內的備役役男。

沈哲芳說，後續也將持續精進戶役政資訊系統，整合役男專長與證照資訊，強化管理，完善備役召集作業流程。

針對警政、民防替代役男，廖訓誠說，除配置各地方警察局分駐（派出）所，協助交通疏導、轄區巡邏、護童守望及阻詐宣導等工作，也協助銀行匯款阻詐說明；消防替代役部分，馮俊益表示，未來會把替代役人力直接納入各級政府災害應變中心指揮體系，並讓防災協作中心能更有效運用替代役人力，提升地方政府災害韌性。（編輯：蘇龍麒）1141211