替代役備役役男參與初級救護員教召 提升救災救護能力

▲王縣長期盼透過強化召員救災救護能力，以最壞的打算做最好的準備，善盡保家、保鄉、守土的責任。（記者方一成攝）

彰化縣政府辦理一一四年替代役備役役男初級救護員繼續教育召集，昨（四）日於和美龍華慈惠堂開訓，進行為期四天的課程，縣長王惠美出席勉勵。期盼透過強化召員救災救護能力，以最壞的打算做最好的準備，善盡保家、保鄉、守土的責任。

王縣長表示，感謝各位替代役備役役男配合政府政策，放下工作參與四天的訓練，彰顯替代役後備組織力量。另外，縣府積極打造青年友善創業環境，由青年發展處編列預算「青年創業獎勵補助一千萬元」，只要完成三十小時創業課程並撰寫提案就能申請，其中「創業圓夢類」每人最高三十萬元，並設置中興莊、和興青創基地，輔導彰化青年留鄉、返鄉創業，以積極行動支持青年創業。另外，家中若有經營傳統產業，縣府近年皆於四月辦理「彰化縣地方產業創新研發SBIR計畫」，協助縣內中小企業升級轉型，單一公司最高補助經費一百萬元，若有兩家廠商聯合申請，最高補助二百萬元，以促進在地企業永續經營。

縣府民政處表示，此次替代役備役役男初級救護繼續教育課程，共召訓二二二人，四天訓練課程，除有全民國防等課程外，也有救護技能的實作演練。課程結束後，替代役備役役男的EMT-1證照效期即可延長三年。