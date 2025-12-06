替代役備役役男實彈射擊 堅實民防力量

南市府於新中靶場辦理替代役備役役男實彈射擊課程，民政局副局長吳明熙代表出席，期許透過訓練強化民防能量。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府辦理「一一四年第三梯次替代役備役役男實彈射擊」，召集三百四十九員役男至陸軍步兵一三七旅新中靶場實施六五K2步槍實彈射擊課程；民政局副局長吳明熙代表黃偉哲市長主持結訓典禮，感謝部隊執行平時戰備及救災任務，亦協助訓練退役官士兵及替代役，使人民成為國防戰力一環。

訓練課程包括民防暨全民防衛教育、射擊基本課程、模擬射擊、射擊預習及實彈射擊，透過基本射擊技能訓練及實作提升備役役男自我防衛能力，建構堅實的民防能量，確保國家安全與生存發展。

黃偉哲市長期許備役役男透過射擊訓練培養自我保護、守護他人能力，並積極投入民防工作，成為守護台灣民力的起點，提升台灣防衛意志。

民政局長姜淋煌肯定中央將替代役人力納入全民防衛動員體系整體運作，並規劃系列性相關訓練，強化替代役民防人力運用，提升全社會防衛韌性，市府也會全力配合中央政策，落實辦理訓練任務。