替代役備役役男接受治安訓練

演訓召集在市警局舉行為期三天。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市今年替代役備役役男治安維護組第二階段訓練，十七日在基市警局舉行，共有五十一名退役六到八年的役男，參加為期三天的演訓召集。副市長邱佩琳主持開訓典禮，期勉役男透過訓練強化協勤能力，並感謝大家以行動展現責任感，希望未來在治安維護及災害應變上，都能成為城市重要後盾。

邱佩琳表示，替代役備役役男在城市安全與緊急救護中，扮演關鍵角色，訓練涵蓋協勤要領、應變實務與基礎救護操作，目的就是讓役男能在面對事件時保持冷靜，並具備協助執行任務的能力。感謝所有參訓役男，再次投入公共安全工作，期待大家學以致用，攜手提升基隆的安全韌性。

市警局表示，課程包括治安維護協勤實務、假訊息識別、無人機應用、道路交通事故處理、防竊防盜要領、避難疏散以及自救互救等訓練內容，協助役男熟悉治安基礎工作及各項應變流程。透過系統性訓練，能讓役男迅速投入支援，協助維持第一線治安與秩序。演訓強調提升役男在災害現場行動能力，從冷靜判斷、迅速應對到協助救援，完整強化其急救與協勤應變能力。