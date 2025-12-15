替代役公益大使團快閃雲林榮家 長輩驚呼連連

記者黃清衛／綜合報導

為豐富雲林榮家住民長輩的精神生活，內政部替代役公益大使團日前驚喜現身雲林榮家，舉辦一場充滿活力的「快閃」公益表演。身懷絕技的替代役男帶來精采的魔術、音樂演奏及高難度特技，讓現場長輩驚呼連連，度過充滿歡笑與驚喜的時光。

此次活動以「快閃」形式進行，由替代役公益大使團自行籌備器材與節目，展現役男們熱心公益、服務社會的精神。役男們使出渾身解數輪番上陣演出，先以悠揚的音樂演奏揭開序幕，舒緩長輩身心；緊接著登場的魔術與特技表演更掀起活動高潮。當役男們展現驚人的肢體平衡與神奇的魔術手法時，台下的爺爺奶奶們看得目不轉睛，掌聲與喝采聲此起彼落，現場氣氛熱鬧溫馨。

除了視覺與聽覺的饗宴，役男們更在表演中親切地與長輩互動、寒暄問暖。這群年輕大男孩的到來，為平日寧靜的榮家注入了一股青春暖流。許多長輩看著役男們賣力演出，開心地表示：「看到這些年輕人這麼有活力，感覺自己也都更年輕了！」

雲林榮家家主任張筱貞表示，感謝替代役公益大使團特別犧牲假日前來演出，透過音樂與才藝搭起跨世代的橋梁，不僅讓替代役男從服務中學習關懷長者，也讓榮家長輩感受到來自年輕世代的敬意與溫暖。雲林榮家將持續連結各方社會資源，辦理多元活動，致力為住民長輩打造健康、快樂、活躍的頤養環境。

替代役公益大使團演奏樂器與歡唱，優美樂聲溫暖長輩心房。(雲林榮家提供)

替代役公益大使團展現高難度特技，金雞獨立驚豔在場長輩。(雲林榮家提供)