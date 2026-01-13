替代役公益大使團 「傳愛役演」歲末感恩圍爐

大合照(右3內政部馬士元次長.右1內政部役政司沈哲芳司長)

內政部替代役公益大使團活動魔術演出

馬士元政務次長致詞

與會長官貴賓合照(右3內政部馬士元次長.右6衛福部呂建德次長)

內政部今天（13日）與中華民國老人福利推動聯盟舉辦2026年「愛因有您而延續共團圓」歲末圍爐感恩活動，內政部政務次長馬士元與獨居長者提前歡度農曆新年，由內政部替代役公益大使團帶來精彩演出，透過音樂、舞蹈與互動表演，營造溫馨祥和的節慶氛圍，讓獨居長者在年節前夕感受到陪伴與溫暖，為臺灣社會注入更多愛與希望的正能量。

內政部表示，自96年起擴大推動替代役公益服務，替代役役男參與各項公益服務活動累計達65萬4,753人次，服務對象計535萬4,811人次，替代役捐血總量更已達到4,027萬9,000CC，成果豐碩。透過役男們的熱心投入，不僅凝聚社會正向力量，也成功營造出更加溫暖祥和的社會氛圍。內政部在每年農曆春節前，持續推動替代役役男參與各項公益關懷活動，包括「獨居老人居家關懷及環境清潔」、「寒冬添愛送年菜」、「溫馨關懷學童課後照顧」及「替代挽袖捐熱血」等，持續將愛與溫暖送到社會各個角落。

內政部指出，老人福利推動聯盟多年來於春節前夕共同辦理歲末圍爐活動，邀請獨居長者齊聚一堂，共享團圓時光。今日活動特別安排老人福利推動聯盟終身志工郎祖筠小姐，以及內政部替代役公益大使團共同擔綱演出，現場氣氛熱鬧溫馨。