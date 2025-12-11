替代役打瞌睡被叫醒！「抓狂暴揍長官」當沙包打…詭辯1句下場慘了

社會中心／巫旻璇報導

成功嶺替代役訓練班近日爆出嚴重違紀事件。一名王姓役男因在課堂上打瞌睡遭到糾正，情緒瞬間失控，竟當場出拳毆打中隊長。讓人意外的是，相隔一個多月後，他又因不滿將被懲處，再度對副中隊長揮拳，甚至把人打到出現輕微腦震盪。連續兩次攻擊長官的行徑，引起社會譁然。台中地檢署已完成偵查，依兩項傷害罪將王男提起公訴。





成功嶺替代役打瞌睡被叫醒！「抓狂暴揍長官」兩度KO當沙包打…詭辯1句下場慘了

王男在接受偵訊時承認動手，但辯稱是「情緒失控」。示意圖非關本新聞事件（圖／民視資料照）

今年（2025）6月19日上午9點多，訓練班正在進行專訓課程，王男疑似因睡眠不足在教室裡打瞌睡。杜姓中隊長依照規範進行提醒，不料王男突然情緒爆發，直接揮拳打向中隊長胸口、頸部及下巴，導致對方多處挫傷。然而，這名役男的暴躁行徑並未就此打住。檢方指出，7月24日下午約4時，他在營舍走廊遇見沈姓副中隊長，對方向他說明違紀後續將依法處理。王男聽後再度暴怒，衝上前連續揮拳，擊中副中隊長臉頰與後枕部，造成挫傷與輕微腦震盪，兩位受害的長官事後都報警提告，內政部也隨即將案件移送司法機關。

王男在接受偵訊時承認動手，但辯稱是「情緒失控」，檢察官調閱監視器影像、比對驗傷單並採信被害人指述後，確認兩次攻擊事證明確。檢方指出，第一次事件涉及妨害公務與傷害，屬同一行為，將從一重罪以傷害論處；第二次則另獨立成立傷害罪，兩起案件動機不同，依法應分論併罰，全案已正式起訴。





