即時中心／廖予瑄報導

替代役注意！內政部替代役訓練及管理中心今（12）日表示，「替代役備役召集預告查詢系統」已建置完成，預計明（2026）年1月1日開放查詢。消息一出，也引發網友們熱議，紛紛表示「不敢查」，就怕查詢＝報名的「都市傳說」發生在自己身上；但也有人慶幸已達除役年齡，「不用擔心被教召了！」

內政部長劉世芳在部會報告上指出，為全面提升災害應變能力，並推動「全社會防衛韌性」，將針對替代役的救災應變機制、訓練、管理及運用等核心業務進行檢討與策進；今（2025）年起替代役役男在成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照。

此外，替代役訓練及管理中心也指出，目前已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，並將在明年1月1日正式上線，「備役替代役男可提前查詢召訓類別與時程」，並提早規劃工作與生活安排，後續也將會整合役男專長與證照資訊，以完善備役召集作業流程。

據了解，1990年到1993年出生的備役替代役男，可能成為優先徵集的對象。

消息一出，也引發網友熱議，許多網友都十分擔心教召系統的「都市傳說」：使用教召系統查詢，就會被「自動報名」。紛紛留言表示，「可以幫朋友查」、「我要替我閨蜜的男友查」；但也有人開心的說，「還好退役了」、「還好已經召不到我了！」

原文出處：快新聞／注意！替代役教召查詢系統「這時間」開放 網超怕都市傳說：不敢查

