替代役男丟包台64線慘死 列重大刑案

25歲溫姓替代役男日前凌晨被多元計程車46歲林姓司機於新北市台64線快速道路「丟包」，遭4輛車連續輾過慘死，全案依過失致死罪嫌偵辦中。檢警辦理相驗並勘驗計程車行車記錄器，釐清溫男是自行下車還是被拖下車，赫然發現林姓司機也曾下車；下車後有無可疑動作尚待進一步調查，全案已轉列重大刑案，甚至不排除朝不確定故意殺人重罪方向偵辦。

新北市警中和分局調查，擁有頂大雙學士學位的溫男，25日凌晨從台北市文山區上車，欲返回新北市板橋區住所，林姓司機凌晨2時許行經台64線時，溫男卻下車並倒臥路面，隨後林男撥打110報警。警方獲報8分鐘後趕至現場，只見溫男躺在車道上，已被4輛車先後輾過，頭顱破裂、全身骨折當場慘死。

林男聲稱，溫男上車後原本很安靜，但突然開始猛踹駕駛座椅背和車門，他出聲制止未果，於是在台64線要求溫男下車，因溫下車後就躺臥在地上，他才趕緊打110報案，怎料竟會出意外。

檢警為釐清溫男是自行下車還是被林男強行拖下車，已勘驗計程車行車記錄器，但只能聽見車內聲音，並無影像。

據了解，承辦員警從錄音音檔中聽見「叩、叩、叩」疑似踹擊的聲響，林男制止不成，隨後便喝令溫男下車，溫男全程都沒講話。警方聽見共2次開關車門發出的聲響，研判溫男下車後，林男應該也跟著下車，查看數秒後就上車駛離，未對溫男做任何防護措施。

警方清查案發時曾行經該處的車輛，試圖從其他車輛的行車記錄器還原事發真相，經訪查到1名當時路過的大型重機騎士，騎士表示因車速及視野問題，不確定溫男當時是站著或躺在內側車道上。由於該騎士的行車記錄器記憶體已滿，又未開啟循環錄影功能，並未錄到與此事件相關的影像，警方持續過濾其他車輛，盼能突破案情疑點。

新北地檢署檢察官27日已會同法醫相驗，採集溫男血液及檢體，檢測其體內有無酒精或藥物反應，檢驗報告約2個月後出爐。溫男父母及親友到場協助相驗，所有人神情哀戚，不願對外發言，溫母更是哀痛逾恆，始終低頭啜泣，步行都需旁人攙扶，畫面令人鼻酸。