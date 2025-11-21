替代役男入營7小時偷車落跑 疑持連長通行證闖哨通關

台中市 / 綜合報導

台中成功嶺爆出役男逃跑，一名26歲李姓替代役昨(20)日下午到替代役訓練中心報到，當天晚上趁著上廁所逃跑，過程中偷了一輛疑似是連長的車，經過營區哨口，拿出車輛通行證，竟然成功通關，逃出營區之後，他連夜開車回到台北北投住家休息，被家人發現通報，而軍方表示，當晚點名發現李姓役男失蹤後，展開全營區搜索，沒想到他偷開車跑回家，除了服役逃跑會被行政處分外，假冒軍官身分又偷車，軍方已經通報憲兵，後續調查後將依規究責。

台中成功嶺哨口外，只要有車輛進出，門口哨兵會仔細核對身分，但在20號成功嶺爆出，一名替代役男第一天報到，就偷營區內疑似連長的車逃出營區。華視記者虞子煜說：「一名26歲李姓役男，20日下午兩點的時候，來到台中成功嶺替代役訓練班報到，但在晚間9點多的時候，他去上廁所，最後要點名的時候，卻發現人不見了。」

經過軍方了解，李姓役男逃出廁所之後，找了一輛車下手行竊，而要逃出營區中間只有一道關卡，就是大門哨口，官兵會在這裡一一核對身分，李姓役男開到哨口，拿出車內的通行證成功通關，接著他一路從台中成功嶺開車北上，回到台北北投住處，逃跑距離超過170公里，直到今21日凌晨兩點，家人發現李姓役男回家，才趕緊回報部隊。

軍事專家紀東昀說：「假如他們的進出門禁管制系統有刷卡，那就表示並沒有太落實這一段的檢查。」警方說，當天晚上的確有獲報，營區的車輛遭竊，後續追查掌握到車輛，停放在台北北投。

烏日分局三和派出所副所長謝昇志說：「目前已鎖定涉案人，遭竊車輛目前於北部尋獲，本分局將通知涉案人到案說明，並移送偵辦。」替代役訓管中心說，這名270梯次的李姓役男疑似是不適應軍中生活節奏，才選擇逃出營區，但現在除了要面臨行政處分記過或是禁足，還假冒軍官身分逃跑又偷車，軍方已經通報憲兵，後續調查後將依規定來究責。

