替代役男受訓超凶！ 「度估」被糾正竟暴揍兩幹部 下場曝光

【記者莊曜聰／台中報導】這替代役男「超派」！一名王姓男子服替代役，今年6月前往成功嶺替代役訓練班受訓，只是上午課程中打瞌睡遭到杜姓中隊長糾正，他竟然出手痛毆對方，事後沈姓副中隊長告知要懲處，他又心生不滿，1個月後在走廊遇到沈男，又揮拳把對方打到腦震盪，2名被害人報案提告，檢方偵結後依傷害罪起訴王男。

據了解，王男在成功嶺的替代役訓練班受訓，今年6月19日上午9時許，課堂上王男因為「度估」，被直屬大隊勤務一中隊杜姓中隊長糾正，沒想到王男突然暴怒，出手狂揍杜男，把對方當沙包打，杜男左胸、頸部、下巴都留下傷勢，場面一度混亂，最後遭到眾人制止。

不料這件事情還沒結束，暴力事件發生後，該中隊沈姓副中隊長告知王男，將要執行違紀懲處，他聽後竟懷恨在心，1個多月後的7月24日，王男行經替代役訓練班直屬大隊幹訓中隊營舍走廊，看到沈男迎面走來，就暴衝上前出拳往他頭部攻擊，左臉、後腦都「中招」，造成沈男挫傷併輕微腦震盪。

案件經內政部告發，兩名幹部都向警方報案提告傷害，檢方訊問時王男坦承自己「無法控制情緒」，才會動手打人，檢方調閱監視器、聽取相關人士指證及驗傷報告後，認定王男涉及妨害公務、傷害等犯行，首次行為涉犯妨害公務、傷害2罪，從重論以傷害罪，第二次行為則涉傷害罪，2罪想像競合，從重依2個傷害罪嫌提起公訴。

王男辯稱「無法控制情緒」，檢方偵結依兩個傷害罪起訴。資料照

