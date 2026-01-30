替代役男台64線遭輾斃！律師嘆「這些人超衰」：恐負連帶賠償

社會中心／黃依婷報導

男子搭乘多元計程車返家，在64號快速道路上被趕下車。（圖／資料照）

一名25歲溫姓替代役男，25日凌晨搭乘多元計程車返家，過程中與林姓司機（46歲）發生衝突，64號快速道路上被趕下車，隨後慘遭四車輾斃，事件持續引發關注。對此，律師王至德也感嘆，整起事件最衰的恐怕是「後來輾過的4輛車的司機」，可能構成過失致死罪被偵查。

王至德在臉書「法老王 - 王至德律師」發文，司機在乘客上車之後卻把乘客丟在快速道路上，除了違反道路交通規則外，因為乘客與司機間的運送契約關係，也讓司機對於乘客負有一個保證人地位，也就是司機不能隨便的把人丟在危險的地方，這種行為就可能構成遺棄致死罪，不過還有打電話報警，多半會被法官排除殺人罪的故意。

王至德提到，可是後來輾過的4輛車的司機也很可能會以未注意車前狀況，可能構成過失致死罪被偵查，「我真心覺得他們很雖（衰），誰會想到快速道路上會出現一個人躺在路中間」，若自己是這4個司機的律師的話，一定會從這個方向進行答辯。

王至德表示，民事上自然也會有請求損害賠償的問題，這個鉅額的賠償恐怕會由這五個司機負連帶賠償責任，這其中多半又會有人要脫產了吧，還是要提醒，心情不好或喝酒了，找個靠譜的車隊，也希望大家在情緒激動時，想想法律的代價，希望這樣的悲劇不要再發生了。

