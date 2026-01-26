替代役男喝醉「踢椅背」遭小黃丟包台64 4車輾過爆頭亡
即時中心／廖予瑄報導
新北市台64線快速道路昨（25）日凌晨2時許發生一起駭人死亡車禍，一名25歲溫姓男子當天晚上喝完酒後，搭上46歲林姓男駕駛的計程車。途中，由於溫男不斷踹椅背，與林發生口角；林一氣之下竟將溫男丟包在台64快速道路上，導致他倒臥在內側車道，接連被4輛車輾過，當場死亡。警方後續將林男等5人依「過失致死罪」嫌移請新北地檢署偵辦，而丟包乘客的林司機也被依「道路交通管理處罰條例」舉發。
據了解，在鐵路警察局服替代役的溫男，原定下（2）月退伍，並在昨日赴台北市文山區與朋友喝酒；在他酒過三巡後，叫來計程車準備返回新北板橋區的嬸嬸家，並搭上林司機的計程車。
沒想到，溫男疑似在途中不斷踢車門及椅背，讓林司機十分不滿，多次出言相勸，並爆發口角衝突；林司機最後受不了，在行經台64線1K處中和段時，將他趕下車。但林就怕溫發生意外，因此也打給110報案。
溫男下車後，因不勝酒力，直接躺在快速道路上。不料，後方剛好有4名駕駛開車經過該路段，分別是39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男、45歲魏男，並連續輾過倒臥在地上的溫。警消獲報到場後，發現他已頭顱破裂、全身多處骨折，明顯死亡。
經過警方調查，林、陳、邱3名駕駛酒測值均為0，並派出鑑識小組已完成勘驗採證。但林男及4名肇事司機，也依「過失致死罪」移請新北地檢署偵辦；而林在快速公路違規停車，並停車丟包乘客的行為，也已違反「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第8款（違規減速、臨時停車或停車）及第38條第2項（計程車駕駛人任意拒載乘客）規定，依法舉發。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：快新聞／替代役男喝醉「踢椅背」遭小黃丟包台64 4車輾過爆頭亡
