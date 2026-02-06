替代役男愛心打掃 長者感動

北區公所發動四位替代役男至國宅老奶奶家中幫忙大掃除。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

今年春節北區公所發動替代役前往獨居長者家中，為行動不便的長輩進行大掃除，令長者非常感動。

為讓轄區內長輩擁有乾淨舒適的居住空間，北區公所二月六日發起「歲末暖心、關懷獨老」公益活動，替代役男走進社區，為高齡長者進行深度居家清潔，並送上慰問物資，傳遞冬日最溫暖的陪伴。

區長潘寶淑表示，此次服務對象為居住於國宅的奶奶，因年歲已高、行動不便，面對繁重的年節大掃除常感到力不從心。

公所透過替代役參與公益服務計畫，派四名替代役男發揮熱忱，針對客廳、廚房、浴廁等死角進行徹底清掃，從洗刷紗窗到清理廚房牆面，細心打掃讓居家環境煥然一新。老奶奶感動地表示，有這群「少年仔」幫忙，心裡備覺溫暖和感動。

公所呼籲有需要替代役進行年前「愛心大掃除」的長輩都可向北區公所提出申請。