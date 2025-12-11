替代役男結訓後須取得「2證照」 劉世芳：全面提升災害應變能力

即時中心／顏一軒報導

內政部今（11）日部務會報安排替代役訓練及管理中心、警政署與消防署報告「替代役訓練及管理中心重點業務檢討報告」及「警察、消防替代役管理及運用狀況」案。內政部長劉世芳表示，內政部針對替代役的救災應變機制、訓練、管理及運用等核心業務進行檢討與策進，目標在於全面提升災害應變能力，今（2025）年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。









替管中心說明替代役役男精進管理數位化方面，已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，預計明（2026）年1月1日正式上線，備役替代役男可提前查詢召訓類別與時程，提早規劃工作與生活安排，後續也將持續精進戶役政資訊系統，整合役男專長與證照資訊，強化管理，完善備役召集作業流程；而且自今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照。

新進役男訓練。（圖／內政部提供）

劉世芳也特別關心役男的訓練生活，她強調，良好的餐食是維持役男體能與士氣的關鍵，要求替管中心務必確保伙食「菜點多樣、份量充足、營養均衡」，嚴格落實團膳籌備與餐盤器皿的衛生，定期召開伙食管理會議廣納役男代表、籌辦單位與管理幹部的意見，讓成功嶺訓練中心所有的替代役男都能睡得好、吃得飽、訓練安心。

替代役支援花蓮災後復原工作。（圖／內政部提供）

會議上也特別檢視警察、消防替代役男的管理運用狀況。警政、民防替代役男部分，除配置各地方警察局分駐（派出）所，協助交通疏導、轄區巡邏、護童守望及預防犯罪（阻詐）宣導等多項工作外，也協助銀行匯款阻詐說明；同時，持續擴大替代役民防支援量能，協助機場旅客指引、安檢疏導等勤務，並配置役男協助高鐵、臺鐵各車站、各路段護車勤務及站體巡邏、旅客指引等任務。

替代役男協助旅客安檢。（圖／內政部提供）

消防替代役部分，除分配各縣市消防局協勤各項消防勤（業）務工作外，截至今年12月8日止，已累積2萬5326名替代役男（含現役及備役）完成防災士培訓，成為全國最具規模的青年防災力量；未來也會將把替代役人力直接納入各級政府災害應變中心指揮體系管制運用，並讓防災協作中心能更有效運用替代役人力，提升地方政府災害韌性。

替代役訓練及管理中心重點業務檢討報告。（圖／內政部提供）

最後，劉世芳強調，肯定警政、消防替代役男協勤的貢獻；特別是替代役役男結訓，都須取得防災士證照及EMT-1證照，不僅能提升役男個人、家庭及社會自救互助能力，未來在各行政機關任務協助上，也能運用相關訓練技能，圓滿完成各項交付任務。

替代役訓練及管理中心重點業務檢討報告。（圖／內政部提供）

協調經濟部、環境部與衛福部辦理替代役備役召集訓練情形。（圖／內政部提供）

警察機關辦理替代役、民防役運用現況。（圖／內政部提供）

消防替代役男管理及運用。（圖／內政部提供）









