替代役男與計程車司機口角遭趕下車 躺台64路面被4車輾斃
新北市台64線快速道路西向27.5公里附近25日發生死亡車禍，25歲溫姓男子搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車，從台北市文山區興隆路要返回新北市板橋住處，2人在路上發生口角，林男一氣之下將溫男趕下車，溫男則躺在快車道路面，遭經過的4輛車子輾斃，全案依過失致死罪嫌偵辦，確切案情則仍須釐清。
據了解，溫男目前擔任替代役，而他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，雙方爆發口角衝突，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。
而溫男下車後竟躺在快車道路面上，39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕駛車輛先後經過，因為注意到溫男而將其輾斃，林男離開後不久驚覺不妥而報警，但警方趕抵時溫男已明顯死亡。
警方則逮捕林男等5人，陳、邱、簡和魏男供稱因天色昏暗，沒注意到溫男躺在路上，5人皆被依過失致死罪送辦，林男則被依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款「違規減速、臨時停車或停車」、第38條第2項「計程車駕駛人任意拒載乘客」開罰，最重將吃上新台幣7200元罰鍰。
看更多 CTWANT 文章
爬101前先拜拜！賈永婕「端鳳梨」霍諾德滿臉問號 網笑：是海綿寶寶那一族
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
長大才發現超不衛生！她曝家裡「共用浴巾20年」 一票人看傻：我家也這樣
其他人也在看
37歲護理師被控拿手槍遭擊斃！畫面曝光打臉「是手機」川普仍挺執法 歐巴馬柯林頓齊開轟
美國總統川普以掃蕩非法移民為由，派邊境執法人員進駐明尼蘇達州，但本月卻接連發生兩起民眾遭執法人員射傷身亡的事件，引發民眾怒火。上週六（24日）在明尼阿波利斯，一名37歲的白人男護理師被控持槍靠近邊境巡邏官員，隨後遭包圍壓制，連開多槍擊斃，川普發生力挺執法人員，但根據現場目擊者拍到的畫面，護理師手上拿的是手機而非手槍，直接打臉聯邦政府說法；此事件讓聯邦政府與地方的緊張關係再升溫，民主黨前總統歐巴馬、柯林頓等人也紛紛表態，要求川普政府負責。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 2則留言
喝酒鬧事! 2加拿大籍遊客闖捷運工地 推倒護欄.警示燈
社會中心／李豫翰、郭文海 台北報導又是酒醉鬧事，而鬧的人，是兩名加拿大人！今天凌晨，兩名加拿大籍的遊客，在台北市區喝完酒，竟然走到附近捷運萬大線的工地，推倒護欄，徒手破壞警示燈等相關器材。有民眾發現兩人沿途搗亂，隨即報警，兩人被逮後，賠償5200元跟捷運公司達成和解。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新／嗆對盧秀燕開槍遭停職 女偵查佐父曝愛女失控真相
新／嗆對盧秀燕開槍遭停職 女偵查佐父曝愛女失控真相EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
中國2027年武統台灣？ 趙曉慧點出習近平「這難處」
即時中心／張英傑報導中國對外擴張野心持續升高，總統賴清德去（2025）年公開示警，中國當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，可笑的是，中國國家主席習近平卻不斷清洗解放軍高層，嚴重打擊軍隊士氣；此外，時事作家趙曉慧還點名，「習近平連張又俠都敢拔掉，何況一個鄭麗文、傅崐萁？」民視 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
替代役男疑被丟包台64線 倒臥車道遭4車輾斃 (圖)
一名替代役男25日凌晨搭計程車時，疑與司機爆發口角，遭丟包在新北市台64線高架快速道路，倒臥車道先後遭4車輾過，當場死亡。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
替代役男被丟包台64線 倒臥車道遭4車輾過死亡
（中央社記者曹亞沿新北26日電）1名替代役男昨天凌晨搭計程車時，疑與司機爆發口角，遭丟包在新北市台64線高架路段，倒臥車道先後遭4車輾過當場死亡。警方將丟包的司機及4車駕駛依過失致死罪嫌送辦。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
台中阿嬤街頭迷途！190長腿帥警護送返家 溫馨畫面成身高反差萌
台中一名80多歲阿嬤日前在西區忠勤街與自立街口徘徊不前，疑似迷途、找不到回家的路，有熱心民眾發現後通報警方到場協助，第一警分局民權派出所獲報後派員前往，發現阿嬤才剛搬來不久，對於自己住處位置無法清楚說明，僅能描述大概的生活環境，所幸警方最終順利幫她找回所住社區。阿嬤返家後不斷向員警道謝，同時留下合影紀念，有趣的是，身材瘦小的阿嬤站在190公分高的員警廖國豪旁邊，形成身高反差萌。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1則留言
26歲女模陳屍租屋處！房東驚見「嘴塞絲襪綑綁片」嚇壞 男友喊：她中邪
據了解，中山分局建國派出所於案發當晚10時許接獲房東報案，指租屋處疑似有房客發生糾紛。員警趕抵現場後，從房東口中得知林男通報其女友昏迷，立即進屋查看，隨後發現26歲洪姓女模倒臥地板、疑似已失去生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治。警方搜索現場，在垃圾桶內發現19包...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
前綠委支持賈永婕角逐台北市長 藍營楊植斗稱值得期待
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 世界知名極限攀登家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）昨日挑戰徒手攀爬台北101，僅約1小時31分鐘就完成壯舉，此舉也成功行銷台北101以及台灣，甚至有網友拱台北101董事長賈永婕參選台北市長。對此，前民進黨立委謝欣霓今（26）日發文向賈永婕道歉，稱過去看錯人，並認為既然民進黨的人不夠勇敢，沒有人願意選，支持...匯流新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
綠助理嗆「造神蔣萬安會被打臉」 粉專批：民進黨就是心胸狹隘
攀岩好手霍諾德25日成功攀登台北101引發國際關注，其中101董座賈永婕跟官方轉播單位Netflix都特別感謝台北市政府，賈永婕更是親自到台北市長蔣萬安臉書底下致謝，但民進黨立委柯建銘的助理周軒卻嗆，「台北市府沒有101股份，幫蔣萬安造神只會被打臉」。此話，遭到粉專搬出多項證據打臉，並狠酸，「真正心胸狹隘的就是民進黨」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
賀霍諾德成功登頂！賴、蔡留言區大聊 網笑翻：當Line用嗎
賀霍諾德成功登頂！賴、蔡留言區大聊 網笑翻：當Line用嗎EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言
南港警防搶演練超逼真 「挾持人質」讓民眾以為是真的
【記者江孟謙／台北報導】農曆春節將至，北市南港分局為強化金融機構安全維護，有效提升金融機構防搶能力，及因應重大刑案或突發治安事件時，能迅速啟動組合警力實施攔截圍捕措施，日前在轄內土地銀行男港分行實施金融機構防搶快打、挾持人質危機處理及攔截圍捕演練。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
張又俠落馬內幕曝！WSJ：向美洩漏核武機密
[NOWnews今日新聞]中共軍委副主席張又俠、中央軍委劉振立24日驚傳「嚴重違法違紀」遭立案調查。《華爾街日報》披露，張又俠落馬的關鍵，竟是涉嫌收賄賣官、向美國洩漏中共核武器機密數據，被指控對國安重...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8則留言
中壢賓士酒駕心虛拒檢逃逸 闖紅燈狂飆6公里撞進餐廳
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者陳儒賢 桃園…中華日報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
獨家／死囚歐陽榕驚傳獄中病逝 分屍女恩人判死15年死前仍喊冤
曾犯下震驚全台的高雄女建商分屍案，2011年遭判死定讞的男子歐陽榕，在死牢待了15年後，驚傳日前因身體不適戒護外醫，並於昨天器官衰竭宣告不治。據了解，歐陽榕生前曾多次喊冤並透過廢死聯盟聲請釋憲，但等不到重見天日，即因病故人生畫下句點。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
新北台64線驚悚車禍！25歲男與多元司機爆口角 慘被丟包遭4車輾斃
新北市中和區昨（25日）發生一起驚悚死亡車禍，25歲溫姓替代役男搭乘多元計程車從北市文山區往新北板橋，行經台64線快速道路時與林姓司機發生口角，當場被趕下車，沒想到溫男竟倒臥在路中，遭後方4輛來車輾斃。警方獲報到場時溫男已明顯死亡，後續依過失致死罪將林男及4名駕駛移請新北地檢偵辦。太報 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 255則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 90則留言
彰化警出包了！違停罰單驚現「民眾檢舉」鬧烏龍 警方坦承誤植
有彰化民眾在和美鎮新庄國小門口違停遭檢舉，收到罰單後發現罰單上有註記「民眾檢舉案件」，但由於該違規為非民眾可檢舉項目，民眾不禁質疑是警方開錯罰單。對此和美警分局強調，這是員警輸入罰單時誤植，後續已寄出更正通知書。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言