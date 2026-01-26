替代役男與計程車司機口角遭趕下車 躺台64路面被4車輾斃

溫姓男子25日凌晨遭林姓司機趕下車，他躺在台64車道上遭4車輾斃。（圖／翻攝畫面）

新北市台64線快速道路西向27.5公里附近25日發生死亡車禍，25歲溫姓男子搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車，從台北市文山區興隆路要返回新北市板橋住處，2人在路上發生口角，林男一氣之下將溫男趕下車，溫男則躺在快車道路面，遭經過的4輛車子輾斃，全案依過失致死罪嫌偵辦，確切案情則仍須釐清。

據了解，溫男目前擔任替代役，而他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，雙方爆發口角衝突，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。

廣告 廣告

而溫男下車後竟躺在快車道路面上，39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕駛車輛先後經過，因為注意到溫男而將其輾斃，林男離開後不久驚覺不妥而報警，但警方趕抵時溫男已明顯死亡。

警方則逮捕林男等5人，陳、邱、簡和魏男供稱因天色昏暗，沒注意到溫男躺在路上，5人皆被依過失致死罪送辦，林男則被依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款「違規減速、臨時停車或停車」、第38條第2項「計程車駕駛人任意拒載乘客」開罰，最重將吃上新台幣7200元罰鍰。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

爬101前先拜拜！賈永婕「端鳳梨」霍諾德滿臉問號 網笑：是海綿寶寶那一族

不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵

長大才發現超不衛生！她曝家裡「共用浴巾20年」 一票人看傻：我家也這樣