替代役男被丟包台64線遭輾斃 Bolt：深切哀悼

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）替代役溫男日前被計程車林姓司機丟包在台64線，倒臥車道遭4車輾斃，傳出林姓司機是加入Bolt叫車平台的駕駛。Bolt今天上午透過書面聲明回覆記者表示，對於25日發生於台64線快速道路的這起嚴重事故，Bolt深感哀痛與不捨。

Bolt指出，向在此次事件中失去摯親的家屬與親友，致上最深切的哀悼。

Bolt表示，目前本案已進入刑事調查程序，Bolt將全力配合相關機關的調查工作，協助釐清事故發生的經過與相關事實。

據了解，在該起事件發生後，Bolt已對林姓司機做出停權處理。Bolt指出，有鑑於案件仍處於司法調查階段，現階段不便就相關細節進一步對外說明。（編輯：張良知）1150130