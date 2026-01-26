替代役男踹椅背被運將「丟包」台64 醉臥車道遭4車輾過爆頭慘死
【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名25歲溫姓替代役男昨(25)日凌晨在北市聚餐飲酒，酒後搭上多元計程車欲返家，豈料途中因踢踹林姓駕駛椅背，雙方爆發口角衝突，對方竟直接將溫男丟包在台64快速道路上，被害人因酒醉直接倒臥在內側車道，不幸遭4車接續輾過爆頭慘死；警方後續將林男及4名肇事駕駛依「過失致死罪」嫌移請檢方偵辦，而據了解，死者是擁頂大雙學士學位的資優生，且即將於下個月從鐵路警察局單位退役，親友聞訊哭斷腸。
中和警分局調查，死者溫姓男子昨酒後搭乘由林姓男子（46歲）駕駛的多元計程車，準備返回新北板橋區的嬸嬸家，行車途中疑因酒醉情緒失控，多次踢踹司機座椅與車門，引發林男不滿，雙方爆發激烈口角爭執。林男隨後竟將溫男載至台64線快速道路，並將其要求下車後逕自離去。
溫男疑因不勝酒力，被趕下車後竟倒臥於內側車道，由於當時夜間昏暗，接連遭4輛小客車輾過，造成頭顱破裂、全身多處骨折。林男在丟包乘客後不久即撥打110報案，警方趕赴台64線搜尋時，溫男已明顯身亡。
警方表示，涉嫌肇事的4名駕駛人，分別為陳男（39歲）、邱男（26歲）、簡男（54歲）及魏男（45歲）。鑑識人員已完成現場勘驗與採證，並持續調閱沿線及路口監視器畫面，以還原事故發生經過。全案將林男及4名駕駛，依涉嫌過失致死罪，移送新北地方檢察署偵辦。
警方指出，林男將乘客丟包於快速道路的行為，已涉及違規，分別依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款（快速公路違規減速、臨時停車或停車）及第38條第2項（計程車駕駛人任意拒載乘客）規定，依法製單舉發。
警方呼籲，酒後搭車應保持理性，駕駛人亦應妥善處理行車糾紛，切勿將乘客置於高速或快速道路等危險環境，以免釀成無可挽回的悲劇。
