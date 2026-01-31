替代役男遭丟包台64！司機涉遺棄致死 檢警不排除測謊

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

25歲溫姓替代役男本月25日搭乘Bolt平台多元計程車返家，卻遭林姓司機丟包台64線快速道路，不幸遭後方車輛輾斃，當場喪命。由於本案存在不少疑點，警方於27日改列為「重大刑案」擴大偵辦，林男後以20萬元交保。檢警分析認為，林男涉嫌遺棄致死罪的情節升高，不排除對其進行測謊。

檢警調查相關事證後，認為林男涉嫌遺棄致死罪的情節升高，後續不排除安排進行測謊。（圖／翻攝畫面）

檢警調閱行車紀錄器音檔發現，溫男上車後，雖然錄到疑似踹擊的「叩、叩、叩」聲，卻未聽到溫男說話，另發現有三聲關門聲，研判有二聲是林男下車關門。此外，友人稱溫男當日凌晨1點19分仍有回覆語音訊息，清楚否認喝醉，與司機說法不符。

由於事發路段位於監視器盲點，肇事車輛亦無行車紀錄器影像，警方透過監視器尋找當時經過現場的車輛，試圖還原案發畫面。雖然警方已掌握部分對向車道經過的車輛，但因道路中間有護欄遮蔽，行車紀錄器無法拍到案發車道路面。

林男稱溫男當日酒醉踢踹椅背，雙方因此爆發爭執，他要求溫男下車。不過，溫男家屬質疑溫男並未喝酒，是司機將他拖下車。檢方日前已對溫男進行解剖，採集血液檢體化驗是否有藥物或酒精反應，預計2個月後收到報告。

據《聯合新聞網》報導，檢方調查相關事證後，認為林男涉嫌遺棄致死罪的情節升高，警方也認為林男說詞有所保留，後續不排除安排進行測謊。

