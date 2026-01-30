即時中心／林韋慈報導

新北市台64線快速道路西向，25日凌晨發生一起死亡車禍。一名25歲、政大畢業、現於鐵路警察局服替代役的溫姓男子，搭乘多元計程車返家途中，遭46歲林姓司機「丟包」趕下車，隨後遭4輛車輾過身亡。司機供稱，因男子酒醉踢椅背才爆出口角。而行車紀錄器比對後，卻爆出溫男根本沒有說話。對此，Bolt也發聲致歉，並表示案件已進入刑事調查程序，將全力配合相關機關調查。

多元計程車丟包慘遭輾斃 Bolt致歉停權司機

經查，該多元計程車隸屬叫車平台Bolt。對此，Bolt發聲明致歉，表示案件已進入刑事調查程序，將全力配合警方釐清事實，並已對涉案司機停權處分。Bolt總部位於愛沙尼亞，去年才剛進軍台灣。

行車紀錄器揭露 沿途無爭吵卻突被趕下車

為釐清事故，警方調閱林姓司機的行車紀錄器及相關影像，發現25日凌晨2時7分，溫男友人在台北市興隆路二段下車後，車輛續往新北板橋長江路方向行駛，約10分鐘車程內，司機與溫男並無對話或爭吵聲。

廣告 廣告

直到凌晨2時14分，車輛行經台64線高架西行27.5公里前，行車紀錄器才錄下司機對溫男大罵：「先生請不要踢我椅背跟車門」、「你可以躺下，但不要踹」，隨後爆粗口要求下車。接著傳出關車門聲。約凌晨2時19分，溫男遭第一輛車輾過；2時21分，又有3輛車接連輾過，當場身亡。

Bolt致歉：已停權司機 全力配合調查

Bolt發表最新聲明表示，對1月25日台64線發生的嚴重事故深感哀痛，並向死者家屬致上最深切的哀悼。Bolt指出，目前案件已進入刑事調查程序，將全力配合相關機關，協助釐清事故經過。Bolt台灣總經理曾憲竑也表示，平台第一時間已聯繫涉案司機並對其停權處理，因案件仍在偵辦中，現階段無法透露更多細節。

對此，政大法學院副教授劉宏恩痛批，Bolt表示「哀悼但不便說明」，把自己當成「路人甲」，簡直莫名其妙，「我立刻解除安裝Bolt app。我也呼籲大家一起這樣做。」





原文出處：快新聞／替代役男遭多元計程車「丟包」亡！ Bolt致歉：司機已停權

更多民視新聞報導

盧秀燕稱「市民是家人」臉書遭灌爆！周永鴻轟：別再情勒

美濃大峽谷案幕後操盤手獲交保！檢方火速提準抗告

馬斯克帝國整合？SpaceX傳與特斯拉、xAI合併 估值上看1.5兆美元

