替代役男遭計程車丟包輾斃 交通部：車隊、平台不能互推責任

溫姓替代役男遭計程車司機丟包在台64線上被輾斃，引發輿論，交通部今天表示，將透過車隊管理進一步約束平台的管理責任，發生事件一定會有人負責，不能有互推的空窗。

25歲替代役溫姓男子1/25凌晨搭乘多元計程車要回板橋，被司機留在快速道路上。溫男隨後遭4台車接續輾過，不幸當場慘死。而肇事的計程車隸屬Bolt平台，平台發出聲明回應，在第一時間知情後已連絡司機並停權，後續將全力配合調查。

一名替代役男遭計程車丟包台64線，結果被4台車輾斃。圖／台視新聞（資料畫面）

由於交通法規僅能開罰車隊、無法直接對轎車平台開罰，有學者點出這是來自被制度默許的漏洞，因此交通部表示，將透過車隊管理進一步約束平台的管理責任。

交通部指出，計程車派遣是屬於車隊業務，且都有相關約束，車隊必須負起相關的訓練與管理責任。不論是自行成立轎車派遣平台，或是與平台合作提供技術資訊服務，車隊本身都要負管理責任。

若發生事件，轎車平台不能主張自己是資訊服務業，或是車隊說只是請平台來幫忙派遣，讓雙方互相推卸，車隊與平台都有管理責任，若發生事件一定會有人負責，不能有互推的空窗。

