替代役男遭輾斃有前例！16年前小黃司機丟包醉女判6月 找顧立雄沒用

替代役男遭司機丟包台64線案件引發社會注目，但案件疑點重重，警方仍在持續尋找線索。（圖／警方提供）

擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役男，25日凌晨遭多元計程車司機丟包在台64線上，慘遭後車輾斃，本以為是單純的酒後口角意外，隨著深入調查卻發現案情不單純，改列重大刑案。而在16年前就有小黃司機國道上丟包醉女，後者被撞死案件，即便司機找來知名律師、現任國防部長顧立雄也沒用，仍被判刑半年。

事情發生在2010年10月底，莊姓女子到新北找朋友聚餐，喝醉後叫計程車返回羅東住處，但莊女上了車仍繼續喝松茸酒，越喝越茫，王姓司機因GPS始終無法找到莊女報的地址，便將車輛停在羅東交流道匝道口附近，要求莊女先行支付車資，但對方早已爛醉如泥，意識不清，索取未果後，王姓司機竟當場丟包莊女，離開現場返回台北。

不久後，王姓司機良心不安，返回原處查看狀況，見對方逆向走在分隔島上，無力自行離開馬路，然而王姓司機卻認為對方沒有出事，再度逕自駕車離去，莊女之後不勝酒力，跌坐在匝道口中央，遭吳姓男子駕車撞上，送醫不治。吳男則未下車查看，肇事踩油門加速逃逸，事後還特地將車子開到保養廠處理。

16年前王姓計程車司機丟包醉女逕自離去，導致後者遭撞死，遭法官依業務過失致死判處6月徒刑，儘管司機二審找來顧立雄上訴，仍遭駁回維持原判。（資料照／姚志平攝）

法官認為當時已經凌晨5點多，天氣晴朗又有陽光，視野良好，吳男未注意前方狀況，肇事後還加速逃逸，但考量到他已與死者家屬和解，依過失致死、肇事逃逸致人於死輕判10月徒刑，可易科罰金30萬，緩刑2年。

王姓司機一審依業務過失致死判處6月徒刑，他不服判決上訴二審，並找來顧立雄與其律師團辯護，主張運送契約在莊女拒絕支付車資時已經終止，但法官駁斥，表示即便地址有誤或未付車資，也不應棄乘客不顧，且莊女事後抽血酒精濃度高達461mg/dL，王姓司機在明知對方精神極度不佳的狀況下，還將人丟包，違反「善良管理人注意義務」契約，駁回上訴。但需要注意的是，2019年《刑法》修法後，已無業務過失致死罪，因此警方調查後，檢方如何起訴，法官又會如何判決，都是後續矚目焦點。

