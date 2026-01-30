替代役男遭輾 同學還原凌晨回訊沒醉

政大畢業、正在服替代役的溫姓男子，25日凌晨搭乘多元計程車返家，途中卻遭司機要求下車，隨後在新北市台64線快速道路上遭4輛車連續輾過，傷重不治，叫車平台Bolt雖發聲明表達哀痛，卻以不便說明細節回應外界質疑，引發社會震驚。溫男的大學同學昨日向媒體表示，溫男凌晨還回訊息說沒喝醉，頂多小酌一、兩杯，不至於醉到喪失行為能力。

溫男的大學同學取得家屬同意後，昨日主動出面受訪。他說，事發當晚，溫男先送一名喝醉的女性友人返家，再搭計程車回板橋住處。他在25日凌晨1時5分傳訊息給溫男，關心是否喝醉，溫男於1點19分回覆「沒有」，可確認這個時間點之前，溫男意識清楚。

該名同學強調，從行為邏輯與時間推算，溫男若非清醒，不可能先送酒醉友人返家再獨自搭車，且從1點19分至事故發生的短時間內，要醉到喪失行為能力，並不合理。

針對司機先前指稱雙方因酒醉發生口角，溫男同學指出，隨著更多證據出爐，顯示雙方並無爭執，研判溫男可能因身體不適向司機求助，或短暫失去意識，不慎撞到司機椅背。

政大學務長蔡炎龍認為，叫車平台理應在第一時間就出面或道歉，但卻完全沒這件事，直到29日才表示哀悼，但細節還是不願意交代，且這幾天來都有不少言論攻擊溫生，家屬非常心痛，盼真相早日水落石出。

Bolt則於30日發出聲明，對事故深表哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，也已立刻停止該名肇事駕駛於Bolt平台上的接單資格，並配合調查。事故相關人員及證據已於事發第一時間由警方掌握與保全，Bolt並未持有或掌控行車紀錄器影像，由相關單位依法處理。

這起案件迄今尚未釐清真相，電視新聞報導卻自行採用AI生成畫面，是否有違新聞倫理？台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，目前說法多為司機片面之詞，擔心媒體以AI產生畫面，會讓閱聽大眾先入為主，甚至影響法官判定，使用AI本身沒有問題，但如何落實新聞倫理等則待思考。（禁止酒駕。飲酒過量，害人害己。）