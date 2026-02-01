替代役男、一家4口都遭丟包！醫見網評雙標嘆：原來是不能丟錯人

接連2起司機丟包案件，網路評論卻兩極。 圖：翻攝自Bolt臉書專頁

[Newtalk新聞] 接連發生司機丟包乘客事件，日前溫姓替代役被丟包台64線，慘遭後方4車輾過身亡，網路上一致撻伐司機，近日桃園喜來登飯店接駁車司機，也因孩童哭鬧要求乘客一家人在交流道口下車，網友評價卻兩極，婦產科醫師蘇怡寧指出，兩案的司機都是以「影響行車安全」為由，將乘客丟包，質疑「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」

婦產科名醫蘇怡寧在臉書發文，年輕男子在快速道路上被要求下車，最後遭後車撞擊身亡，司機主張乘客酒醉失控、干擾駕駛，即便真相仍在調查，輿論幾乎一致認為「無論多失序，都不能把人丟在高風險路段」。

另一案件則是桃園喜來登飯店接駁車司機，因5歲孩子在接駁車上哭鬧踢椅，全家在交流道口被要求下車，司機同樣以乘客行為影響行車安全為由進行丟包。但網友卻反倒檢討家長「不會教就不要生」、「被丟包也是自找的」。

蘇怡寧醫師直言，如果行車安全真是最高原則，就不該因乘客的年齡或觀感而改變適用標準，「那就不是安全，而是情緒性的選擇性執法」。當對象換成孩子時，「同一套邏輯卻突然失效」，孩子哭鬧、踢椅被視為不可原諒的干擾，甚至被用來合理化「把整個家庭請下車」。

蘇怡寧強調，網友說「不會教就不要帶出來」，但這句話在醫學上和要求一個重感冒的人不准咳嗽，沒有本質上的不同。5歲孩子的大腦前額葉皮質，負責衝動控制與情緒調節的系統，本來就尚未成熟，要求他在高度壓力與陌生環境下展現成人等級的自律，不是教育，而是對生物發育的無視。

蘇怡寧感嘆「我們一邊高喊少子化是國安危機，一邊在公共空間對育兒家庭極盡苛刻，只要孩子哭就開始審判家長，只要生活被打擾就開始合理化排除。如果一個社會，可以理解酒醉成人的失控，卻無法包容孩子的哭鬧，甚至能為丟包孩子找到道德理由，那我們就必須誠實承認，我們並不是真的在意安全，我們只是在選擇哪些人值得被這個世界接住，哪些人可以被丟下去，而這種選擇，比丟包本身更冷酷無情。」

