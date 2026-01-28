替代役被丟包魂斷台64！警列重大刑案 追關鍵5分鐘

檢警昨天針對溫男遺體進行解剖，採集解體送驗。（圖／記者游承霖攝影）





溫姓替代役男遭丟包台64輾斃事件引起熱議，檢警會同法醫昨天（27日）在新北市立殯儀館進行解剖，採集檢體送驗，要釐清當下是否有飲酒等細節，解剖報告約莫2個月才會出爐，而林姓多元計程車司機的行車紀錄器，從錄到疑似踢椅背、車門開始，到2聲關車門聲的關鍵5分鐘，究竟事實為何，新北市警局也特別將本案改列為「重大刑案」，並已訪查到案發前路過現場的重機騎士，並準備將司機林男的行車紀錄器進行數位鑑識，將進一步追查還原事實真相。

據悉，溫男25日凌晨2時7分，搭乘林姓多元計程車司機的車，從台北市文山區興隆路二段到事發地點這段期間，行車紀錄器並未錄到溫男曾說過任何一句話。

警方獲報到場。（圖／翻攝畫面）

約莫凌晨2時14分，車輛行經台64線快速道路時，錄到溫男疑似踢到駕駛座椅背、後車門的「叩、叩、叩」聲響，林姓司機告知「先生請不要踢我椅背跟車門」，隨後林男開始飆罵髒話，喝令溫男下車，接著傳出2聲關門聲響，而在凌晨2時19分，溫男被第一部車輾過，接續又接續遭3部車輾過，這5分鐘究竟發生甚麼事成為本案關鍵。

林男則辯稱，事發當下是溫男自己要求要下車，他便停車讓溫男下車，當下自己也有下車查看溫男，更目睹對方躺在快車道上，後續回到車上，駛離一小段路後，才打電話報警。

由於林男說法與行車紀錄器錄到的聲音不盡相同，究竟是溫男自願下車，還是被林男拽下車，為了追查真相，新北市警方將本案改列為「重大刑案」，並循線訪查到一名住在樹林地區的重機騎士，案發前1分鐘曾路過現場，但他表示自己當時騎在外側車道，並未注意到溫男當時是站還是躺在車道上，此外，警方也將林男的行車紀錄器進行數位鑑識，將進一步追查還原事實真相。

事發現場。（圖／翻攝畫面）

