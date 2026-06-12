替代役逃避徵集刑責預告修法 最低刑度擬增加至1年以上

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內政部昨（11）日預告修正《替代役實施條例》修正草案，擬將透過捏造免役或緩徵原因、變更體位、使人頂替應徵、未經核准而出境等違規行為，意圖避免徵集的替代役男刑責，由現行5年以下有期徒刑，改為1年以上、5年以下有期徒刑。

內政部解釋，過去司法機關對於避免徵集的替代役男，多僅判處6個月以下有期徒刑，因此得以易科罰金或改以服社會勞動方式執行，導致有意避免替代役徵集者心存燒倖，嚴重危害兵役公平性。

此外，由於依現行規定，役齡男子年滿36歲後，在該年的12月31日即可取得除役資格、不再具有兵役義務，導致役男容易蓄意拖延至除役年齡以規避兵役。此次修法也針對已達除役年齡但尚未服役，且曾於役齡期間捏造免役或緩徵原因者，刑期將加重三分之二。