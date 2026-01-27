替代役遭丟包台64線4車輾過慘死！律師：司機恐涉遺棄致死罪

醉男遭多元計程車運將丟包車道，慘遭4車輾斃。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 溫姓替代役男25日酒後搭乘由林姓司機駕駛的多元計程車，溫男疑似躺在後座不斷踢車門及椅背，引起林姓司機不滿出言制止，雙方因此爆發口角衝突，最後林男在台64快速道路上將溫男趕下車，溫男醉臥路面慘遭4車輾斃，律師鄧湘全指出，恐已構成「遺棄致死罪」。

溫男是頂大雙學士學位畢業，學業成績優異，目前在鐵路警察局服替代役，原本預計下個月就退伍，25日因和小黃司機爆發口角，在台64快速道路上被丟包，倒臥於快速道路，隨後遭39歲陳姓駕駛小客車輾過，緊接著被26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男的小客車及小貨車輾過，警消趕抵現場時，溫男頭顱破裂、全身多處骨折，已經明顯死亡。

廣告 廣告

律師鄧湘全在臉書發文指出，司機即便與乘客發生爭執，「再怎麼不爽，也不應該把乘客丟包在快速道路上」，並強調司機欲解除或終止契約、不再載客，仍負有最低限度的安全照顧義務，應選擇平面道路或其他安全處所讓乘客下車。

鄧湘全指出，乘客若處於酒醉狀態，更屬高度危險情境，司機明知風險卻仍在快速道路丟包，行為恐已構成「遺棄致死罪」，後續恐面臨沉重法律責任。「所有駕駛都應把人命關天，當一回事」。

鄧湘全進一步引述《刑法》第294條規定指出，對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，處六月以上、五年以下有期徒刑；若因而致人於死，最重可處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

屏東夜市「4盤黑白切800元」引熱議！網：屏東市也墾丁化？

AI換臉淪淫片主角 5女樂手受害！知名樂團攝影師認罪被起訴