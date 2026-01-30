替代役遭丟包慘死 Bolt聲明「這6字」引怒火 政大師轟：當自己路人甲？

叫車平台發聲明致歉，表示當事司機目前已停權，但卻稱已進入司法調查階段不便多做說明，引發外界怒火。（示意圖／業者提供）

一名擁有雙學士的學霸溫姓替代役，25日疑似酒後搭乘Bolt平台派遣的多元計程車返家，途中竟被丟包在台64線路中央，導致後續遭到4車活活輾斃，但隨著警方深入調查，發現整個案件疑點重重，改列重大刑案。而Bolt平台卻稱「不便對外說明」，讓政大法學院副教授劉宏恩怒轟拒搭，「當自己是路人甲嗎」。

林姓司機所屬的叫車平台Bolt發聲明致歉，表示當事人已遭停權，但全案已進入司法偵辦，相關細節不便對外說明。對此劉宏恩怒轟「既然乘客安全的事Bolt都覺得不便對消費者說明，那我們消費者也不便叫你Bolt的車，再見」，緊接著再轟「台64乘客丟包命案，Bolt你以為自己是路人甲嗎？」批評Bolt意圖切割卸責。

回顧整起事件，林姓司機表示，溫男上車後約過10分鐘開始發酒瘋，不斷踹其椅背，經勸說後依然故我，雙方爆發嚴重口角，擔憂自身人生安全，才會在路上將人趕下車，但離開後1分鐘又覺得良心不安，因此報警。

然而警方調閱出行車紀錄器音檔卻發現，整個12分鐘過程中，溫男完全沒有說過一句話，僅在第10分鐘時聽見疑似踢椅背的「叩叩叩」聲音，司機則說不舒服可以躺著，不要踹他椅背。又過了1分鐘，突然聽見司機暴怒飆罵三字經，並將人趕下車，還聽見了兩聲關門聲，情況與司機供稱的「雙方爆發激烈口角」完全不符，關鍵的兩聲關門聲，警方認為林姓司機有下車查看，卻仍丟包溫男逕自離去，甚至不排除乘客恐是被司機拖下車，但深夜人車稀少，加上事發地點正巧位於監視器死角，調查難度大增。

