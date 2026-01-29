替代役酒醉被丟包台64遭輾斃！網紅Cheap怒轟司機：皮椅比人命更貴？

溫男被林姓司機在台64線快速道路丟包，隨後遭4車輾過身亡。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市25日發生離奇死亡車禍，25歲溫姓男子酒醉搭多元計程車，被運將丟包在台64線快速道路中和路段，慘遭4車輾斃，由於存在諸多疑點，案件已經轉為重大刑案，百萬網紅Cheap更怒轟，怕溫男吐在車上就丟包，｢所以皮椅比人命更貴？」

網紅Cheap在臉書指出，從行車紀錄器來看，溫男喝醉失去行為能力，身體不自覺的撞擊椅背，司機怕對方吐在車上，將溫男丟包在路肩或車道上，有可能是拉扯或是讓溫男自己滑落車外，但司機還有下車察看，隨即關門離去，怒轟司機根本冷血極致，直言「如果守法搭車也會死，那社會規範的價值在哪？」

廣告 廣告

Cheap更點出，溫男不願酒駕所以選擇叫車，在清醒的時候做了正確的決定，卻在最脆弱的時候，被職業駕駛丟在車道，「這恐怖程度不亞於隨機殺人。一個清醒的職業駕駛，對一個連話都說不出來的醉漢，把他丟在時速80至100公里的車道，跟謀殺有什麼兩樣，真是冷血極致」。

網友也紛紛留言，「很多事都有比例原則。車上12分鐘死者不發一語，肯定是喝很醉上車就醉倒了，甚至車內的叩叩聲也不是踢椅背？醉成這樣怎麼自己下車？這個司機在說謊！有路怒症不要當計程車司機好嗎」、「真的受不了，可以丟在可能人行道或是警察局等等安全的地方」、「這司機太扯了吧，要放也應該在相對安全的地方」、「如果不想載醉漢一開始就該直接拒載了，真的是浪費別人的生命」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

色情詐騙現蹤！社群裸露廣告誘點擊「先儲值可退回」其實是騙你加碼

嫌鄰居太吵起殺心！台南廚師持刀「刺心贓」 自首：我殺人了