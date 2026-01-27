替代役醉踹椅背遭運將丟包！台64倒臥慘遭4車連環輾爆頭亡

昨天凌晨2時許，一起震驚社會的死亡車禍在新北市台64線快速道路西向27.5公里處發生。根據警方調查，25歲的溫姓男子為鐵路警察替代役，原定下個月退伍。當晚他在台北市文山區興隆路喝酒後，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車，準備返回新北市板橋住處。

車輛行經台64線27.5公里中和路段附近時，溫男在後座躺下過程中多次踹到車門。林姓司機制止後，溫男竟變本加厲猛踹駕駛座椅背，雙方因此爆發激烈口角。林男在盛怒之下，直接將車停在快速道路上，強制要求溫男下車，隨即駕車離去。

溫男下車後因酒醉不支，直接倒臥在台64線內側車道上。由於事發時間為深夜，道路昏暗視線不佳，溫男隨後陸續遭39歲陳姓、26歲邱姓、54歲簡姓及45歲魏姓駕駛的車輛輾過。根據現場勘驗，死者頭部及肢體嚴重變形，當場慘死。

林姓司機將溫男丟包後，意識到事態嚴重，隨即撥打110報案。然而當警方趕抵現場時，已無法阻止這場悲劇發生。

中和警方隨後調閱停留現場2輛車的行車紀錄器，循線找到前2輛輾過溫男的駕駛。4名駕駛均表示，因天色昏暗未注意到路面有人。警方將林姓運將連同4名涉案駕駛，共5人依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

林姓司機除面臨刑事責任外，其在快速公路違規停車及拒載乘客行為，已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第8款「違規減速、臨時停車或停車」及第38條第2項「計程車駕駛人任意拒載乘客」規定，將面臨最高7200元罰鍰。

法界人士分析，快速道路原則上不應有行人出現，撞擊溫男的第一輛車駕駛若無「應注意而未注意」情形，可能不構成過失致死罪。至於後續車輛輾壓屍體部分，因損壞屍體罪不處罰過失行為，若駕駛確實不慎輾壓，並無刑責。

此案確切肇事責任歸屬，仍待檢警進一步調查釐清。這起悲劇再次提醒民眾，酒後勿有不當行為，駕駛人也應理性處理糾紛，避免釀成無法挽回的遺憾。

