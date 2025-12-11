即時中心／高睿鴻報導

「超派」替代役男慘了！今（2025）年6至7月期間，成功嶺替代役訓練班驚傳暴力事件，有位王姓役男疑因上課打瞌睡，杜姓中隊長見狀依規定糾正；結果，王男不滿遭杜男訓斥，竟當場情緒失控、突然出拳攻擊，傷及杜男下巴、頸部、左前胸等部位。更扯的是，不到兩個月後，他竟又攻擊另一位對其執行違紀懲處的沈姓副中隊長，致後者左臉、後頸掛彩，甚至造成輕微腦震盪及挫傷。檢方依上述犯行，以兩次傷害罪嫌起訴王男。

據悉，王姓替代役男於6月19日上午，於替代役訓練班上課期間打瞌睡，杜姓中隊長見狀，趕緊依規糾正；不料，王男疑似因不滿杜男的訓斥口吻，當下情緒失控，突然暴衝並毆打杜男。結果，後者多處掛彩，下巴、頸部、左前胸都受傷。事後，沈姓副中隊長因為此事，同樣按規定懲處王男，結果讓後者心懷不滿；7月24日，王男剛好在營舍走廊，遇見執行違紀懲處的沈，一時又情緒失控，出拳痛毆。

沈男猝不及防，左臉、後頸部被毆傷、另也造成挫傷及輕微腦震盪；受傷的兩名長官，事後均決定提告施暴的王姓替代役。不僅如此，內政部也同步送辦此案。下屬揍長官已經夠離譜，豈料，王男事後竟仍無悔意，辯稱「無法控制情緒才動手」；但檢方依據監視器、被害人證詞及驗傷報告，判定王男涉嫌妨害公務、傷害等罪，最後從重論以傷害罪。

針對兩次傷害行為，檢方請求分論併罰，全案也依刑事訴訟法提起公訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／替代役「暴揍長官」下場慘了！連續痛扁兩人無悔意 打人理由曝光

